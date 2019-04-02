Ekonomi gündemi yoğun

02 Nisan 2019

Türkiye, 4,5 yıllık "seçimsiz" döneme girerken; vergi reformu, hal ve perakende yasaları gibi ekonomik düzenlemelere yoğunlaşılması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerel seçimlerin ardından reform sürecine girileceğini ve 8 Nisan haftasında da ekonomiye dair yeni yol haritasının açıklanacağını ifade etmişti. Bakan Albayrak'ın açıklamalarına göre, vergi reformu çalışmaları da devam edecek.

Alınacak tedbirlerin bir kısmının yönetmelik ve kararname niteliğinde olması, bir kısmının yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesinin yanı sıra 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı'nın açıklanması da bekleniyor.

TBMM'de Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Hal Yasası görüşülecek, Rekabet Kanunu reformu, Perakende Yasası çalışmaları hız kazanacak. İstihdam seferberliği kapsamında 2019 yılı içinde toplam 2,5 milyon yeni istihdam yaratılması için çalışmalar da sürdürülecek.

Veri takvimi yoğun

Öte yandan gözler ilk çeyreğe ilişkin önemli verilere çevrildi. TÜİK tarafından 3 Nisan'da açıklanacak mart ayı enflasyonu ve TCMB'nin enflasyon değerlendirmesi piyasanın beklediği gelişmelerin başında geliyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın 4 Nisan'da Ankara'da mart ayı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor.

Öte yandan, TÜİK tarafından 9 Nisan'da açıklanacak mart ayı ve ilk çeyreğe dair finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları da ekonomistler ve yatırımcılarla paylaşılacak.

Gelecek günlerde yılın ilk işsizlik verileri, sanayi üretimi, sektörel ve ekonomik güven endeksleri ile mart ayı ve ilk çeyreğe yönelik konut satış istatistikleri de kamuoyuna duyurulacak.

Ayrıca 8 Nisan'da açıklanması beklenen ikinci çeyreğine dair dış ticaret beklenti anketi de ihracat rakamlarına ışık tutacak.

TCMB'nin dördüncü çeyrek finansal hesapları da gelecek dönemde açıklanacak önemli veriler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA