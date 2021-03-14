Ekonomist Ağaoğlu: Bazı yatırım bankaları rapor yazdı diye faiz artırılmaz

Piyasalarda gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak faiz kararına çevrildi. Yerli ve yabancı birçok kurum ile ekonomist, TCMB'nin enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak adına faizde artış olacağını düşünüyor. Ağırlıklı öngörü de 100 baz puan artış olacağı yönünde.

Bu hafta Şans Sohbetleri programının önemli tartışma başlıklarından biri de faiz kararı ve oluşan bu beklentilerdi...

Güldağ: Kurun bu oynaklığı ile faiz politikası ile ilgili bazı beklentiler oluştu piyasada... 18 Mart'taki Merkez Bankası toplantısında faizin artırılmasını bekleyenler arttı. Merkez üzerinde baskı var. 25 baz puan diyen var, 50, 100, 300 diye devam ediyor.

Ağaoğlu: Ben faizi artırmanın herhangi bir sorunu çözeceği noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Yani yüzde 8’lerdeyken faizin artmasını doğru bulan birisi olarak şu anda yüzde 17 politika faizinin bize yeterli olduğunu düşünüyorum. 18’e çıksa ne değişecek diye baktığımızda, çok fazla bir şey değişmeyecek. Hatta bazı yatırım bankaları bu konuda rapor yazdı diye böyle bir şey yapıyorsanız eğer biraz da onların eline koz vereceksiniz demektir.

Güldağ: Yüzde 100 katılıyorum...

Ağaoğlu: Bugün 100 isterler yarın 300 isterler...

Güldağ: Ama Merkez Bankası'nın sağladığı güveni de kaybetmemesi lazım. Tabii, bugün genel olarak para politikası ile birlikte ve giderek daha da çok maliye politikalarının önemli hale geldiği bir noktadayız. Merkez haftaya faiz artırmaz ise ne mesaj verebilir?

Ağaoğlu: Faiz artırmadığı toplantıda söylemişti: 'Uzun süreli yüksek faiz politikasına devam edeceğiz' cümlesi vardı. O cümleyi korumaya devam ettiği sürece, faiz artırmaktan daha kıymetli olacaktır.

Güldağ: Bu cümle yüzde 17 faizin raf ömrünü bir süre daha uzatır mı?

Ağaoğlu: Politikaların arkasında durulması da önemli. Hatırlarsan 15 Mart-15 Nisan döneminde bir sıkıntı yaşayacağız demiştim. O sıkıntıları yaşamaya başladık. Majör bir trend değişikliği olup olmadığını anlamak adına nisan sonunu bekleme taraftarıyım. Düzeltmelerin sağlıklı olduğunu, bir miktar geriye çekileceğini, hatta 7.35-7.45’lere gerileyeceğini ve orada biraz yataya geçeceğini düşünüyorum.

Güldağ: Bu sohbetlerde hep şunu ayırıyoruz: Merkez Bankası'nın yapması gereken ve yapacağı... Ne yapması gerektiğine ilişkin düşünceni söyledin. Gerekçeni de, yurtdışındaki harekete karşı Merkez Bankası’nın akıntıya karşı kürek çeker gibi hareket etmesi mümkün değil diye açıklamıştın. Henüz Merkez'in alıma geçeceği seviyenin uzağındayız. Faiz artırımı da boşa atılmış bir kurşun haline gelebilir bu hareket sürerken. Ama piyasa artıracağı kanaatinde...