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Ekonomist Ali Ağaoğlu gündemi değerlendirdi

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile Dünya Gazetesi Borsa - Finans Editörü Şebnem Turhan, piyasaların gündemini ve son fiyatlamaları değerlendirdi.

Ekonomist Ali Ağaoğlu gündemi değerlendirdi
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Ekonomist Ali Ağaoğlu ile Dünya Gazetesi Borsa - Finans Editörü Şebnem Turhan, piyasaların gündemini ve son fiyatlamaları değerlendirdi.

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