ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
28 °C
Ülker

Son Dakika Haberleri:

Ekonomist Ali Ağaoğlu gündemi değerlendiriyor

Ekonomist Ali Ağaoğlu, piyasaların gündemini ve son fiyatlamaları değerlendiriyor...

Ekonomist Ali Ağaoğlu gündemi değerlendiriyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile Dünya Gazetesi Borsa - Finans Editörü Şebnem Turhan, piyasaların gündemini ve son fiyatlamaları değerlendiriyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap