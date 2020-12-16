Ekonomistler Ağbal'ın açıklamalarını nasıl yorumladı?

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın göreve geldikten 6 hafta sonra ilk kez kameraların karşısına geçtiği sunum olma özelliğine sahip toplantıda iletişim ve şeffaflık konuları ön plana çıktı.

Fiyat istikrarının Merkez Bankası'nın öncelikli hedefi olduğunu da sık sık vurgulayan Ağbal, bunun sağlanabilmesi için TCMB'nin elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağı mesajını yineledi.



Yeniden rezerv biriktirilmesinden, ters dolarizasyona, para ve faiz politikası gibi finans piyasalarının sıcak ana gündem maddelerinin her birine değinildiği toplandı ekonomistler ve yatırımcılar üzerinde genellikle olumlu bir etki bıraktı.



Peki, sunum ve Ağbal'ın mesajlarıyla ilgili ekonomistler ne düşünüyor? Onlarn penceresinden bugünkü mesajlar ne anlama geliyor? DÜNYA'nın ulaştığı analistlerin değerlendirmeleri şöyle;

Marbaş Menkul Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru:

Sunumu önemli bir çapa olarak görüyoruz

2021 yılı beklentilerine ilişkin çok önemli bir iletişim ve önemli bir çapa olarak değerlendiriyoruz.

Enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin Merkez Bankası tarafından görüldüğü ve sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için öncelikle enflasyonun düşürülmesi gerekliliği güçlü şekilde vurgulandı. Geçtiğimiz yıllarda Merkez Bankası üzerinden iktisadi faaliyetlerin desteklenmeye çalışıldığı dönemler yaşamıştık. Yeni dönemde Merkez Bankası'nın kanunu gereği fiyat istikrarına odaklanacağını görüyoruz.

2021 yılı için 9,4 enflasyon ara hedefini gerçekçi ve ayakları yere basan bir tahmin olarak görüyoruz. Başkan’ın gerekirse parasal duruşun daha da sıkılaşabileceğine ilişkin verdiği mesaj Merkez Bankası’nın yeni dönemde daha proaktif olabileceğinin göstergesi olarak görünüyor.

Özetle bu toplantı ile ekonomide son dönemde yapılan doğrulara bir yenisinin daha eklendiğini söyleyebiliriz. Piyasa tepkisi ise sınırlı pozitif oldu, önümüzdeki hafta PPK toplantısı özellikle kur üzerinde belirleyici olacak.

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Ekonomist Özlem Derici Şengül:

Açıklamalar önemli ancak bağımsızlık hala soru işareti



TCMB Başkanı’nın şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik prensibi ile ilgili yaptığı açıklamaları önemli buluyor ve iletişimi kuvvetlendirme adımlarının piyasa fiyatlamasına pozitif yansımasını görmeyi bekliyoruz. Öte yandan TCMB bağımsızlığı ile ilgili halen soru işaretleri mevcut. Bu konuda bir sonraki PPK ve de PPK tutanakları TCMB’nin bundan sonraki para politikası uygulaması ve piyasa ile iletişimi açısından kritik önemde olacak.

İş Yatırım:

PPK'da mevcut politika faizi seviyesinin korunacağı görüşümüzü şimdilik koruyoruz

TCMB Başkanı Naci Ağbal 2021 Para ve Kur Politikası sunumunda ortodoks politikalara işaret eden bir dil kullanarak "piyasa dostu" olarak değerlendirebileceğimiz mesajlar verdi. Fiyat istikrarını sağlamak için 2021 yılında sıkı para politikasının sürdürüleceğini, para politikasının gerekirse daha da sıkılaştırılabileceğini vurguladı. Politika faizi dışındaki araçların (swap fonlamasının kademeli olarak azaltılması, APİ portföyünün küçültülmesi, programa bağlı rezerv biriktirme adımları) kullanımında normalleşmeye işaret etti. 2021 yılının ilk yarısında enflasyon görünümünün bozulduğu bir senaryoda TCMB'nin faiz artıracağına yönelik inancımız güçleniyor. Ancak 24 Aralık PPK toplantısına yönelik net bir mesaj görmüyor, mevcut politika faizi (%15,0) seviyesinin korunacağı görüşümüzü şimdilik koruyoruz. 18 Aralık Cuma günü sonuçlarını göreceğimiz TCMB beklenti anketindeki enflasyon beklentilerine bağlı olarak görüşümüzü güncelleyebiliriz.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver ERKAN:

TCMB sıkı politika ve rezerv yönetimi konusunda güven verdi

TCMB’nin “2021 Yılında Kur ve Para Politikası” video konferansında genel olarak iki önemli nokta konusunda güven yüklemesi yaptığını söyleyebiliriz. Başkan Sn. Naci Ağbal, kamuoyunun merak ettiği konularla alakalı olarak Merkez Bankası’nın ekol değişikliğini yansıtan açıklamalar yaptı. Bu çerçevede, enflasyon risklerinin göz önüne alındığı bir ekonomi ortamında politikaların yeterli sıkılıkta olacağını ve rezervlerin desteklenmesi konusunda ciddi çalışmaların yapılacağını görüyoruz.

Enflasyon üzerinde zayıf TRY, emtia fiyatlarının etkisi ve mevsimsel/iklimsel etkiler çerçevesinde artış baskısı ön planda. Son gerçekleşmeler enflasyonun yukarı yönlü trendini belirginleştirdi. Aynı zamanda TRY seviyeleri, enflasyonda yapışkanlık etkisi ve ÜFE’de hissedilen maliyet artışı etkisi bu enflasyonist baskının yakın aylarda devam edeceğini gösteriyor. Bu ortamda, 2021 yılında politikaların yeterli sıkılıkta tutulması, gerekirse ilave sıkılaşmaya gidilecek olması ve enflasyonun düşüşünün belirginleştiği yönünde ciddi göstergeler elde edilene kadar politikaların bu şekilde devam ettirileceğinin belirtilmesi önemli bir yönlendirme oldu. Merkez Bankası’nın bu konuda ileriye dönük rehberlik anlamında güven yüklemesi yaptığını söyleyebiliriz.

Ortodoks para politikalarına bağlılık konusu da önemlidir. Ağbal, göreve geldikten sonraki ilk PPK’da fonlama oranını oluşturan değişik enstrüman ve kanalların oluşturduğu karmaşıklığa son verdi. Tek bir politika faizi uygulamasına geçildi. Bu oran da o dönemdeki dengeler çerçevesinde %15 olarak belirlendi. Aslında, pratikte yapılan bir sıkılaşma değildi; çünkü geçerli olan faiz oranı zaten dolaylı politikalarla hemen hemen o seviyelere getirilmişti. Enflasyon görünümü ve trendi, şu anki faiz seviyelerinin yeterli olmadığı bir noktaya gidecekse o zaman Merkez Bankası’nın da ilave sıkılaşma yapma anlamında politika tepkisini vermesi gerekmektedir. Bu çerçevede, oluşturulan farklı yaklaşım enflasyonun hedeflenen düşük seviyelere indirilmesi güçlü ve proaktif politikalar uygulanmasını gerektirmektedir. Biz, 24 Aralık’ta Merkez Bankası’nın 200 baz puan faiz artırımına gitmesini ve yılın ilk yarısında finansal koşulları alabildiğine sıkı tutmasını bekleriz.

Rezervlerin artırılması ile alakalı yönlendirme de önemliydi. Merkez Bankası’nın bu noktada nasıl bir yol haritası izleyeceği yakın dönemde şekillenecek görünüyor. Önemli olan nokta şu; Merkez Bankası kur seviyesini belirlemek veya kurun yönünü belirlemek amaçlı alım veya satım yapmayacak. Bir başka deyişle, serbest piyasa işleyişine müdahale edilmeyecek, faiz artırmamak için rezervlerden satış olmayacak ve dövizin arz ve talep ile denge bulan görünümünü bozacak piyasa aksiyonlarından kaçınılacak. Merkez Bankası, ancak ekonomik temellerden kopuk aşırı dalgalanmalarda devreye girme hakkını saklı tutuyor. Döviz alım ihaleleri için, piyasada döviz arzının talebi belirgin şekilde aşması bekleniyor. İlerleyen dönemde sermaye girişleri hızlandığında ve mevduat de-dolarizasyonunu gördüğümüzde Merkez Bankası’nın rezervleri güçlendirme anlamında direkt döviz alımı yapmak için daha rahat bir hareket alanı olacaktır. 2021'de yaklaşık 21 milyar dolar olarak görülen reeskont kredisi geri ödemelerinin pozitif rezerv etkisi bekleniyor.

Merkez Bankası, ekonomistlerle ve ekonomi paydaşlarıyla daha fazla bir araya geleceğini, rezerv yönetimi ve TCMB piyasa işlemleri ile alakalı (APİ, swap vs.) daha sık frekanslı veriler yayınlayacağını ve yan enstrümanları amacı doğrultusunda kullanacağını da belirtiyor. ZK gibi likidite yönetimi enstrümanları etkin olarak kullanılacakken, eskiden olduğu gibi geç likidite penceresi veya faiz koridorunun ana politika oranı gibi kullanılmayacağını görüyoruz. Fonlamanın tek bir geçerli politika oranı üzerinden gerçekleşmeye devam edilecek olması, Ortodoks ve basit uygulamalı para politikalarına bağlılık açısından önemli. Yeni dönemde iletişimi güçlü, daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik vadeden, kararlı ve planına bağlı bir Merkez Bankası görüyoruz.