Ekonomistler enflasyon raporu toplantısından ne bekliyor?

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Yurtiçi piyasanın bu haftaki en önemli gündemi Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı yılın 3. enflasyon raporu. Fed'in Temmuz ayı faiz kararının ardından gelecek olan yılın üçüncü enflasyon raporunda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu mesajları da yakından izlenecek. Enflasyonun seyrine yönelilk beklentiler, öngörüler ve özellikle de muhtemel faiz politikasına yönelik sinyaller takip edilecek.

Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15 üzerine çıkarken TCMB'nin tahmini yüzde 12.2 seviyesinde. Peki piyasa uzmanları enflasyon raporu toplantısından hangi sonuçları ve mesajların çıkmasını bekliyor?

"Enflasyonun, faiz indirimine alan açması zor görünüyor"

MARBAŞ Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru: Haziran ayı PPK’da Merkez Bankası, politika faizinde bir değişikliğe gitmemiş ancak metinde sıkı para politikalarının istenen sonuçlarının görülmeye başladığından söz etmişti, bu anlamda ilk fırsatta faizleri indirmeye hazır olduğu noktasında bir görüntü verdiğini hatırlatıyor. Kuru'ya göre, enflasyon raporu toplantısında gerek sunumda gerekse soru cevap kısmında bu anlamda yapılacak yönlendirme önemli olacak.

Kuru, enflasyon raporuna ilişkin değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Sıkılaşan küresel ortamın, 32 milyar dolar düzeyinde seyreden cari açığın, yıldan yıla yüzde 25 artış gösteren kurun, 17,53’e gelen enflasyon oranlarının; Merkez Bankası’na yılın geri kalanında faiz indirimi noktasında alan açmasını zor görüyoruz. Toplantıda enflasyon beklentilerinde yukarı revizyon yapılacağını tahmin ediyoruz ve bunun gerçekçi beklentilerle piyasanın yönlendirilmesi noktasında olumlu olacağını düşünüyoruz. Buna paralel olarak para politikalarına ilişkin söylemlerin ek sıkılaştırma yapılabilir noktasında getirilmesinin doğru olacağı kanaatinde olsak da siyasi otoritenin faizler konusundaki görüşleri doğrultusunda böyle bir adımı zayıf bir ihtimal olarak değerlendiriyoruz."

'Enflasyonda küçük revizyonlar olabilir'

DÜNYA Yazarı ve Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erhan Aslanoğlu ise perşembe günkü enflasyon raporu toplantısında TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun söylemlerinden farklı mesajlar çıkacağını düşünmüyor. Enflasyon tahminlerinde küçük revizyonlar olabileceğini de belirten Arslanoğlu, "Enflasyonda oynaklığın artacağını fakat ana yönün çok değişmediği vurgulanmasını bekliyorum" şeklinde görüş bildirdi.