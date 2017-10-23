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Ekonomistler 'faiz'de değişiklik beklemiyor

AA Finans'ın, TCMB'nin PPK toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler faizlerde değişiklik öngörmüyor.

Ekonomistler 'faiz'de değişiklik beklemiyor
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AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı), marjinal fonlama oranı (faiz koridorunun üst bandı) ve geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranında değişiklik beklemiyor.

TCMB, PPK'nın eylül ayı toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,25'te sabit tutmuştu.

Kaynak: AA

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