Ekonomistler Fed kararı için ne düşünüyor?

03 Mart 2020

DÜNYA ONLINE

ABD Merkez Bankası (Fed), ülke ekonomisini koronavirüs salgınının etkisinden korumak için politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 1 - 1.25 aralığına indirdi. Karar oy birliğiyle alındı. Fed tarafından yapılan açıklamada, "ABD ekonomisinin temelleri güçlü olmayı sürdürüyor. Ancak koronavirüs ekonomik aktivite üzerinde değişken riskler arz ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi bu riskler nedeniyle ve azami istihdam ile fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda federal fonlama faizi hedef aralığını düşürme kararı aldı" denildi.

Analistler, diğer büyük merkez bankalarından da benzer adımlar geleceğini düşünüyor. Öte yandan, G7 ülkelerinin maliye politikalarında gevşeme desteği de bekleniyor.

İşte piyasaların yakından takip ettiği isimlerin Fed kararı sonrasında yaptığı değerlendirmeler:

Ekonomist Ali Ağaoğlu:

Piyasaların şantajı yine işe yaradı

Fed 50 baz puanlık “sürpriz(!)” faiz indirimine gitti! Değil yatırım yapmak; virüs yüzünden evlerinden çık(a)mayan, bu yüzden tüket(e)meyen, seyahati erteleyen insanların olduğu bir dünyayı faiz indirerek kurtarmayı düşünüyorlar...? Piyasaların şantajı yine işe yaradı.

Ekonomist Tufan Cömert:

Nisan ve haziran toplantıları önem kazandı



Piyasalarda Fed'in faiz indirimine gideceği konuşuluyordu. Burada bakmamız gereken şey bunun yansımalarının nasıl olacağı. Hepimizin izleyeceği, nisan ya da hazirandaki toplantı döneminde Fed'in böyle bir şey yapıp yapmayacağı olacak. Bunun bize yansımasına bakacağız, ancak bu durum bizi dolar tarafında 6 TL'nin altına götürecek bir haber değil. Bizi daha çok ilgilendiren konu dünyada yeniden genişleyen para politikasıyla beraber jeopolitik risklerin azalması olacaktır.

Ekonomist Enver Erkan:

Fed bile bekleyemedi



Belki kısa sürede piyasaları rahatlatacak bir gelişme, ancak Fed bile normal toplantı tarihini 15 gün bekleyemiyorsa riskler gözardı edilemeyecek seviyede demektir. Küresel sıkıntı artıyor ve virüsün artış hızı düşüşe geçtiği halde öngörülebilir gelecekte dengesizlikler olacak.

Ekonomist Gökhan Uskuay:

Devamı gelecek

G7 Maliye Bakanları ve merkez bankaları toplantısı sonrasında gelen bir olağanüstü indirim. Yani Fed fedailik yapmadı. G7 ülkelerinden devamı gelecektir. O yüzden sabah Asya seansı önemli. BOJ ve sonra ECB'ye de dönecek beklentiler. Öte yandan, Fed Başkanı Powell'in "diğerlerinden de bekliyoruz" açıklaması koordineli olduğunun ispatı.



Stratejist Orkun Gödek:

Ekim 2008 sonrası ilk ‘ara dönem’ faiz kararı

Amerikan Merkez Bankası (Fed) Ekim 2008’den bu yana ilk kez ara dönem toplantı gerçekleştirerek faiz kararı aldı ve federal fonlama oranı aralığını 50 baz puan indirdiğini açıkladı. Böylece söz konusu aralık yüzde 1.00-yüzde 1.25 şeklinde belirlenmiş oldu.Banka tarafından yapılan açıklamada ekonomideki güçlü yapının korunduğu ancak coronavirus’ün (Covid-19) ekonomik aktivite üzerinde risk oluşturduğu belirtildi. Komite, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini tutturmak adına bu yönde bir adım attığını açıklarken, gelişmeleri yakından izlediğini ve ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine karşı tüm araçlarını kullanarak destekleyici davranacağına atıfta bulundu. Faiz kararı katılımcıların oybirliği ile alındı.

Stratejst Aydın Eroğlu:

Bizim için asıl problem İdlib



Fed'in faiz indirimi kararı virüse çare bulundu haberi ile yakın zamanda desteklenmezse, gelişmiş ülke borsalarında yaşatacağı yükselişler satış fırsatı olarak kullanılabilir. Fed'in acil faiz indirimi kararının ons fiyatını yukarı çekmesini, ABD endekslerinde ilk anda yaşanacak yükseliş sonrasında aciliyet gerekçesinin virüs nedeniyle ekonomideki riskler olması nedeniyle satışlara dönüşmesini bekliyorum! Gelişmiş ülke merkez bankalarının resesyon riski nedeniyle faizlerde indirime giderek, piyasayı yeniden likiditeye boğması TL için olumlu bir gelişmedir. İdlib sorununu aşabilirsek, bu gelişme kur baskısının azalmasına dolayısı ile TCMB'nın ek faiz indirimi yapabilmesine destek olur. BİST için de olumludur. Ama İdlib bizim için ekstra öncelikli bir risk olarak önemini koruyor. Bu sorunun aşıldığını görmemiz lazım!

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