Ekonomistler, MB'nin sürpriz faiz artış hamlesini nasıl yorumluyor?

Şebnem TURHAN - Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Merkez Bankası, ABD tahvilleriyle birlikte küresel piyasalarda yaşanan faiz artış eğilimine kayıtsız kalmayarak politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19 seviyesine çekti. Kararla birlikte Türk Lirası hızlı bir şekilde değerlenirken kulardaki günlük gerileme yüzde 2'lerin üzerini gördü.



Peki Merkez Bankası'nın beklentileri aşan faiz artış hamlesi ne anlama geliyor, küresel ve yurt içindeki beklentiler düşünüldüğünde kararı nasıl okumak gerekiyor? Akademisyenlere ve piyasa uzmanlarına TCMB'nin faiz hamlesini sorduk.

DÜNYA Yazarı Ekonomist Prof. Erhan Aslanoğlu:

Merkez Bankası koruma kalkanı oluşturdu

DÜNYA Yazarı ve Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, DÜNYA Online'a yaptığı değerlendirmesinde Merkez Bankası'nın 200 bp artış hamlesinin yerinde bir karar olduğunu ifade etti. Aslanoğlu, küresel piyasalarda faizlerin artış eğiliminde olması ve enflasyon faktörü düşünüldüğünde piyasaların önünde giden bu kararla potansiyel riskler karşısında bir koruma kalkanı oluşturulduğu görüşünde.

Aslanoğlu'nun değerlendirmesi şöyle:

"Merkez Bankası kasım ayından bu yana genelde piyasa beklentilerinin üzerinde sıkılaştırma adımları atıyor. Bugünkü de bunların devamı niteliği taşıyor. Hatta daha da önemli. Merkez Bankası piyasaların önünde gittiğinde daha etkili olur. Merkez Bankası bu açıdan üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. 200 bp artış ile beklentilerin üzerinde bir adım atan Merkez Bankası, önümüzdeki günlerin bekletilerine karşı koruma kalkanı da oluşturuyor. ABD tahvilleri yüzde 0,50'lerden yüzde 1,60 1,70'lere geldi. Yüzde 2'lere doğru da gidebilir. Yani son bir buçuk ayda ABD tahvillerindeki faiz 150 bp artmış olacak. Bu tablo yatırımcılar için bir faiz avantajı oluşturuyor. Bizim de bu artışın üzerine geçme gerekliliğimiz doğdu. Merkez Bankası bugünkü hamlesiyle, ABD'deki faiz artışlarının devam etme ihtimaline karşın önlemini almış oldu. Piyasalar açısından da yerinde bir hamle oldu.

Merkez Bankası, hem mevcut enflasyon hem de önümüzdeki aylarda enflasyon artışındaki beklenti için ihtiyaç duyulan faiz seviyesini sağlamış oldu. Unutmamak gerekir ki; faiz sadece enflasyondan etkilenmiyor, risklerden de etkileniyor. Önümüzdeki aylarda küresel ve siyasi potansiyel riskler fiyatları belirlemede etkili olacaktır."

Dünya Gazetesi Yazarı ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Atılım Murat:

MB, 'ben riskleri görüyorum' diyor

Dünya Gazetesi Yazarı ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Atılım Murat, geçen ayda faiz artırımını savunduğunu hatırlatarak, “Son 1 ayda hesap çok kabardı. Kurdaki yüzde 10’luk artış, petrol ve emtia fiyatlarındaki artış varken politika faizini artırmak zorundasın. Normal bir faiz artışı olarak görüyorum. Ve yaşananlar devam ediyor, ABD tahvilleri artıyor, enflasyon artıyor son derece de doğru bir iletişimle ‘ben riskleri görüyorum ve önden yüklemeli faiz artırımı yaptım’ diyor. Nefis bir iletişim yapmışlar metin gerçekten çok iyi. Piyasanın da önüne geçtiler ama hala şahin duruşunu da koruyor. Yani önümüzdeki aylarda ihtiyaç olursa yeniden artırırım diyor” dedi. Önceki günkü Fed toplantısını piyasanın olumsuz karşılamadığını ve risk iştahının yüksek kalacağını belirten Murat, “Yüzde 19 faiz yabancı yatırımcıyı da Türkiye’ye çekecektir. Zaten ihtiyacımız olan da bu. Enflasyonu düşürebilmek en azından yılsonu tahminine ulaştırmak için 200 baz puanlık artış önemli. Sermaye girişleri enflasyonu yönetmeyi de kolaylaştıracak. Doğru iletişim ve ne yapmak zorunda olduğunu da vurgulamış” diye konuştu.

DÜNYA Yazarı Tuğrul BELLİ:

Yabancı sermaye çıkışını durdurabilir



Yazarımız Tuğrul Belli'nin faiz kararına ilişkin değerlendirmeleri ise şu şekilde oldu:

"Kimsenin ve benim beklemediği oranda bir faiz artışı oldu. Doğru bir karar olduğu TL'nin değer kazanmasından da görüyor. Piyasanın önüne geçmek adına atılmış bir adım gibi görünüyor. 100 baz puan artış olsaydı 'piyasayı takip ediyor' diyecektik ancak 200 baz puanlık artışla piyasaların önüne geçilmiş oldu.

Dünya piyasalarındaki gelişmelerin de karar üzerinde fazlasıyla etkili olduğunu düşünüyorum. Ağbal'ın enflasyon riskine çok da ehemmiyet vermeyen tonda bir konuşması vardı. Merkez Bankası'nın elindeki veri seti enflasyonun daha yükske noktalarda plato yapabileceğini gösteriyor olabilir. ABD uzun vadeli tahvilleri 1,75'e kadar çıktı. Daha da çıkabilir. ABD'dek, bu yükselişin yüzde 2,5'lere kadar gelebileceği konuşuluyor. Faizlerdeki bu yukarı yönlü hareket Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için risk unsuru taşıyor.. Naci Ağbal ve ekibi bu gelişmeleri de dikkat almış olmalı. Türkiye gibi, Brezilya Merkez Bankası da oransal olarak beklentilerin üzerinde bir faiz artışı yaptı. Daha sonra yapacağı konusunda sinyaller de verdi. Rusya'nın da yarın faiz artışına gitmesi bekleniyor. Sonuçta global anlamda faizlerde bir artış varken Merkez Bankası da doğruyu yaparak önden artırım ile piyasaların önüne geçti. Daha çok dünyadaki ve ABD'deki gelişmelere odaklı bir karar gibi anlıyorum.

Enflasyondaki gidişatı da hep birlikte izlememiz gerekiyor. Merkez Bankası'nın elindeki veri seti görünenden farklı olarak enflasyonun daha yüksek noktalarda plato yapabileceğini gösteriyor olabilir. Bu süreçte TL'nin çok fazla değerlenme olmaması da gerekiyor. Rekabetçilik anlamında kazanımlarımızı kaybetmemiz söz konusu olabilir. TL'deki değerlenmenin ilerleyen dönemde enflasyondaki baskıyı azaltabileceğini de unutmamak lazım.

"Faiz artışı yabancı çıkışını durdurabilir, girişleri de artırabilir"

Bugünkü faiz artışı kararı kısa vadede yabancı yatırımların gelmesi anlamında etki yapabilir. Enflasyonun gidişatını da düşürürsek önümüzdeki dönemde iyi bir reel faiz verebiliriz. Öncelikle yabancı sermayenin çıkışını durdurucu bir etki olacaktır ancak önümüzdeki dönemde bu açıdan dalgalı bir seyir yaşanması da mümkün görünüyor.