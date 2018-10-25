Ekonomistler, Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi

25 Ekim 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugünkü toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24'te sabit bıraktı.

Faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, bankanın beklendiği gibi politika faizini sabit bıraktığını belirterek, "Karar metni de aslında neredeyse bir öncekinin karbon kopyasıydı. Tek fark yavaşlayan iç talebin enflasyona düşüş yönünde verdiği kısmı desteğe değinilmesiydi." dedi.

Kararın piyasa etkisinin nötr olduğunu söyleyen Kanlı, ekim ayında çok büyük ihtimalle yıllık enflasyonda düşüş görüleceğini ve bunun TCMB'nin faizi serbest bırakmasında dikkate aldığı unsurlardan olması gerektiğini dile getirdi.

Kanlı, "Ancak yine de gelecek yılın temmuz ayına kadar enflasyon yüksek seviyelerde kalmaya devam edecek. Bu kapsamda, TCMB'den faiz artış beklentisi olmasa da, o vakte kadar bankanın indirim için de çok alanı olmayacak. Ancak gelecek yılın ikinci yarısına doğru faiz indirim sürecine girebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Enflasyon yüzde 22-23 seviyesine gerileyebilir"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da TCMB'nin bugünkü PPK toplantısında, beklentilere uygun olarak, politika faiz göstergelerinde herhangi bir değişikliğe gitmediğini belirtti.

Sadeleşmenin de gerçekleştirildiği bu yılın tamamında politika faiz oranında bin 600 baz puanlık ciddi artışla güçlü bir sıkılaşma süreci yürütüldüğünü anımsatan Tokalı, şöyle devam etti:

"TCMB'nin bugünkü toplantısında sıkılaşmada ek adım atmamasında, kurda gözlenen istikrar kazanma eğilimine ek olarak, geçmiş faiz artırımlarının gecikmeli etkilerini görme ihtiyacının etkili olduğunu düşünebiliriz. Nitekim, finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiği ve bu yavaşlamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağına dair ifadeler dikkati çekiyor. Ayrıca, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı çerçevesinde sektörel fiyat indirimlerinin enflasyon görünümü ve beklentilerine etkisini gözlemleme ihtiyacının da başka bir unsur olduğunu düşünebiliriz."

Tokalı, ekim ayına ait ilk tahminlerinin, eylül sonunda yüzde 24,52'ye çıkan yıllık TÜFE enflasyonunun bu seviyede kısa vadede tepe yapmış olabileceği ve yıl sonuna kadar yüzde 22-23 seviyesine gerileme gösterebileceği yönünde olduğunu söyledi.

2019 yılının ilk yarısında yıllık enflasyonun yüksek seviyelerini koruyacağını öngördüğünü ifade eden Tokalı, "Ancak ikinci yarıdan itibaren düşüş trendine girerek yılı yüzde 17,5 seviyesinde bitirebileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Banu Kıvci Tokalı, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin uygulamaların ekonomik dengelerde arzu edilen iyileşmeyi yaratması durumunda, küresel likidite koşullarının da destekleyici olması şartıyla, 2019 yılının özellikle ikinci yarısına doğru sıkılaşma boyutunu hafifletecek faiz indirimi kararlarının gerçekleşmesi için uygun bir ortam oluşacağını düşünmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

"Sıkı duruş korundu"

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi ise TCMB'nin iç talepteki zayıflamanın enflasyon görünümdeki bozulmayı sınırlayabileceğini belirtse de sıkı duruşunu koruduğunu söyledi.

Para politikası duruşuna ilişkin sıkılık mesajının değişmediğine dikkati çeken Bürümcekçi, "Kurulun ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın hızlandığına, enflasyonda ise fiyat istikrarı açısından risklerin devamına işaret etti." dedi.

Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın tüm fonlamayı haftalık repo ihalesinden yapmaya devam ederken, ortalama fonlama maliyetini yüzde 24 civarında oluşturacağını ifade etti.

İş Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu da Merkez Bankası'nın beklentiler dahilinde faizleri sabit tuttuğunu anımsattı.

PPK notunun detaylarına bakıldığında Merkez Bankası'nın enflasyon konusunda görece daha iyimser olduğuna ancak ihtiyatlı duruşun da sürdüğüne işaret ettiğini söyleyen Kömürcüoğlu, "Enflasyon konusundaki bu görüş değişikliği piyasalarca olumlu algılandı. Büyüme tarafında ise son çeyrekte yavaşlamanın devam edeceği düşünülüyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA