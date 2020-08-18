Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan nasıl hamle bekliyor?

18 Ağustos 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 20 Ağustos Perşembe günkü toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde yüzde 8,25 seviyesinde korunacağı yönünde oluştu. Ekonomistler, O/N ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranının ise 75 baz puan artırılmasını bekliyor.

Foreks anketine katılan 23 ekonomistin 16'sı TCMB'nin Ağustos toplantısından faiz değişikliği beklemezken, 7'si 75-175 baz puan aralığında değişen oranlarda faiz artırımı kararı alınacağı tahmininde bulundu. Artırım kararı bekleyen ekonomistlerden 3'ü gösterge faizin yüzde 8,25'ten yüzde 9,00'a, 2'si yüzde yüzde 10,00'a, 1'i yüzde 9,75'e, 1'i ise yüzde yüzde 9,25 seviyesine yükseltileceğini öngördü.

Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler, haftalık repo faizinin sabit kalmasını beklerken, gecelik faiz ve GLP’de 75 baz puanlık arttırım yapılacağını tahmin ettiklerini kaydetti. Gönençler, 75 baz puanlık artırım ile gecelik faiz O/N oranının yüzde 10,50'ye, Geç

Likidite Penceresi (GLP) faiz oranının ise yüzde 12,00 seviyesine yükseltileceğini öngördüklerini dile getirdi.

Yatırım Finansman'dan Ekonomist Erol Gürcan ise, doğrudan politika faizinde yapılacak bir artışın enflasyon beklentileri ve kur oynaklığı üzerinde daha etkili olacağını ve aslında bu olasılığın da bulunduğunu düşündüklerini, bununla birlikte kısa vadede, likidite sıkılaştırıcı hamlelerle dolaylı olarak ortalama fonlama maliyetin artırılması yönündeki politika tercihinin sürdürülmesini daha yüksek bir olasılık olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Gürcan, yakın dönemde artan kur oynaklığı ve enflasyon beklentilerindeki bozulmayı göz önüne alarak ilerleyen dönemde doğrudan politika faizinde bir ayarlama yapılma olasılığının da arttığı görüşünü savundu.

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, politika faizinin sabit kalacağını düşündüğünü, ancak 150 baz puanlık marjın 250 baz puana çekileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Ankette 2020 yıl sonuna ilişkin gösterge faiz medyan tahmini yüzde 9,75 seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonu anketine katılan 10 ekonomistten 2'si faizin sabit kalacağı, 1'i yüzde 6,75'e indirileceği tahmininde bulunurken, 1'i yüzde 9,00'a, 1'i yüzde 9,50'ye, 2'si yüzde 9,75'e, 1'i yüzde 10,00'a, 2'si ise yüzde 12,00'ye yükseltileceği beklentisini dile getirdi.

Ekonomistlerin O/N faizine ilişkin medyan tahmini yüzde 10,50, GLP medyan tahmini ise yüzde 12,00 seviyesinde oluştu. O/N ve GLP faizi için ankete katılan 19 kişiden 7'si değişiklik beklemezken, 12'si artırılacağını öngördü. En yüksek ve en düşük tahminler O/N'ta yüzde

9,75 ve yüzde 11,50, GLP'de ise yüzde 11,25 ile yüzde 13,25 olarak gerçekleşti.

25 Temmuz 2019 toplantısında haftalık repo faizini yüzde 24,00'ten yüzde 19,75 seviyesine indiren Merkez Bankası, gösterge faizi 12 Eylül'de yüzde 16,50'ye, Ekim'de yüzde 14,00'e, Aralık'ta yüzde 12,00'ye düşürmüştü.

2020 yılı Ocak ayında yüzde 11,25'e düşürülen gösterge faiz, Şubat ayında yüzde 10,75'e, Mart ayında yüzde 9,75'e, Nisan ayında ise yüzde 8,75'e, Mayıs ayında yüzde 8,25'e düşürmüştü. TCMB, Haziran'da faizi, 25 baz puanlık indirim beklentisine karşın, yüzde 8.25 seviyesinde sabit tutarken, geçtiğimiz ay da beklendiği gibi değişikliğe gitmemişti.