Ekonomistler olağanüstü faiz indirimini değerlendirdi

17 Mart 2020

DÜNYA ONLİNE

Merkez Bankası (TCMB), diğer dünya merkez bankaları gibi takvim öncesi olağanüstü toplantı ile 100 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdi.

Politika faizi yüzde 9,75 ile tek haneye düşürülürken, önemli likidite adımları atıldı.

Gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkanlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditeyi sağlayacağını açıklayan TCMB, zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirecek.

Ayrıca, reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkanları tanındı.

Diğer taraftan, halihazırda kredi taahhüdü açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart'tan 30 Haziran'a kadar kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verilerek bu kredilerin taahhüt kapatma süresi 24 aydan 36 aya çıkartıldı.

Peki Merkez Bankası'nın olağanüstü toplanarak aldığı bu önlemler için analistler ne düşünüyor?

Enver Erkan / Tera Yatırım

Faizden ziyade önlem paketi öne çıktı

TCMB’nin faiz indiriminden ziyade, koronavirüs krizi ortamında likiditeyi artırmak için açıkladığı önlem paketi öne çıkıyor.

Önlemler finansal sistem kadar reel sektörü de desteklemeye yönelik. Zorunlu karşılık oranları ve nemalandırmasına ilişkin bir önceki düzenleme de kredi koşulunun bireysel krediden ticari kredilere doğru ağırlıklandırılmasını teşvik etmeye yönelikti. Reeskont kredilerindeki geri ödeme vadeleri de uzatılıyor ve bu süreçte 7,6 milyar dolarlık reeskont kredisi geri ödemesi ötelenecek. Merkez'in bu adımlarından sonra ekonomi yönetimi de bazı tedbirlerle sürece destek olabilir.

Merkez Bankası üst üste 7. toplantıda da faiz indirimlerine devam ederek, faiz indirimlerine başladığı ilk toplantıdan bu yana 1425 baz puan faiz indirmiş oldu. Politika faizi %9,75’e inerken, Şubat enflasyonu %12,4 seviyesinde. Dolayısıyla gerçekleşen reel faiz tarafında zayıflama faiz indirimlerinin sürmesi ile derinleşecektir. TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesinin TL tarafındaki reaksiyon aralığını arttıracağını da belirtmek isterim.

Cem Tözge / Ata Yatırım

Kurda yükseliş sınırlı olur

Reel kredi şartını yerini getiren bankalara 500 baz puan rezerv karşılığı indirilirken piyasaya döviz artı altın olarak yaklaşık 5.1 milyar dolar ek likidite sağlanması beklenmekte. Bunlara ek olarak kredi yükümlülüklerini yerine getiren bankalara 91 gün vadeye kadar repo ihaleleri yoluyla TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz puan altında faiz oranı üzerinden yani 8.25 faiz oranı ile miktar ihalesi yöntemiyle Türk Lirası likiditesi sağlanacaktır.

Alınan kararlarda amaç olası bir likidite sorunun önüne geçmek, kredi daralmasını engellemek ve kurda düşük faiz ortamından dolayı oluşacak olası bozulmanın önüne geçmektir. Kararlar sonrası verim eğrisinin dikleşmesi ve XBANK endeksinin göreceli olarak daha iyi performans sergilemesi beklenebilir. Kurda ise sınırlı yükseliş görebiliriz.

Dr. Gülay Elif YILDIRIM - Ozan Can TÜRKMEN / Şekerbank

Para politikası adımlarının mali bir paket ile desteklenecektir

Şu an içinden geçmekte olduğumuz dönemde özellikle reel sektörün ciddi desteğe ihtiyacı olduğu gerçeği, bankalara reel sektöre destek olmak şartı ile ciddi bir likidite imkanı sağlanmıştır. Likiditenin ucuzlatılması ve bollaştırılması hayati önemdedir. Güçlü likidite paketinin çerçevesini bu anlamda olumlu buluyoruz.

Merkez Bankası'nın, bankaları reel sektörün ihtiyaç duyduğu likidite desteğini sağlayamaya teşvik eden adımlarının ardından yarın

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ekonomiye yönelik önlemlerin yer alacağı bir yol haritası açıklanacak. Merkez Bankası'nın geniş kapsamlı faiz ve likidite önlemlerinin ardından açıklanacak paketin vergi indirimleri, SGK prim ertelemeleri gibi reel sektörün sıkıntılarını doğrudan hafifletmeye yönelik önlemler içereceğini düşünüyoruz. Bu anlamda para politikası adımlarının mali bir paket ile destekleneceğini öngörüyoruz.

İntegral Yatırım Menkul

Bugünkü bu adım çok da sürpriz değil

Hem talep koşulları hem enerji fiyatları hem dış talep koşulları virüs etkisiyle enflasyon üzerinde olumlu etkiler yaratıyor.

Dolayısıyla Merkez'in bu açıdan eli rahat olduğu için enflasyon konusunda tedirgin değil.

Küresel piyasalarda, Corona virüsü nedeniyle Merkez Bankalarından faiz indirimleri gelmeye devam ediyordu. Dolayısıyla bizde kurum olarak bu toplantıda Merkez Bankasından bir faiz indirimi bekliyorduk. Zaten önceki toplantılarda da faiz indirimine ihtiyaç olan bir tablo çiziyordu. Bu tablo daha şiddetli gözüküyor. Bugünkü bu adım çok da sürpriz değil.

Merkez, gerekirse 3 aylık repo ihaleleri açacağını, finansal istikrarı desteklemek için tedbir seti ortaya koyacağını belirtti.

Likidite açısından kimsenin endişe etmemesini, gereken yerde gereken zamanda herkese likidite sağlanacağı mesajı veriyor. Aslında diğer merkez bankalarına paralel mesajlar. Olumlu karşılıyoruz.

Dolar/TL kuru zaten karar öncesi virüs nedeniyle yükselmeye devam ediyordu. Dolayısıyla karar kurda kalıcı bir düşüşe neden olabilecek güçte değil çünkü gelişmekte olan piyasalarda fon çıkışları sürüyor ve bu durumda kurdaki geri çekilmeleri sınırlı kılıyor. Dolayısıyla bir süre daha kurda geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Ani tepkilere karşı dikkatli olunmasında yarar var.

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