Ekonomistler swap düzenlemesi için ne düşünüyor?

13 Nisan 2020

DÜNYA ONLİNE

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türk bankalarının yabancı bankalar ile yaptıkları dolar-TL para takası işlemlerin (swap) hacmini tekrar kısıtlama kararı aldı. TL alım yönünde yapılan işlemlerin özkaynaklara oranı yüzde 1'e indirildi.

BDDK'nın dün akşam aldığı kararla Türk bankalarının döviz satım - TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplam büyüklüğünün özkaynaklara oranı yüzde 10 düzeyinden yüzde 1'e indirildi. Vadeye göre farklılaştırma uygulamasından vazgeçildi.

Swap sınırlamaları ilk kez Ağustos 2018 kur krizi ardından uygulanmaya alınmıştı. TL'nin değer kaybetmesini önlemek adına yabancıların dövizle TL likiditesi sağlamasını engellenmişti.

Swap piyasası kapandı

Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre bankacılık sektörünün özkaynakları yaklaşık 100 milyar dolar düzeyinde. Böylece TL alım yönlü swap işlemlerinde limit 1 milyar doların altına, satımlarında ise 1 hafta için 1 milyar 30 gün için 2 milyar dolar, 1 yıl vade için ise 10 milyar doların altına inmesi gerekecek.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "BDDK'nın yeni düzenlemesi Londra swap piyasası kullanım imkanının tam olarak ortadan kalktığı anlamına geliyor. Hesaplamamıza göre alım yönlü toplam swap 10 milyar doların biraz üzerinde. Bu 1 milyar doların altına gerileyecek. Yabancılar TL'de pozisyon almak için bu piyasayı kullanıyordu. Artık tek seçenekleri BIST bünyesinde işlem yapmak. Yabancı yatırımcı açısından spekülatif pozisyon alımları için kullanılan swap adımına sınırlama geldiği için TL'ye ilk aşamada destek gelir" dedi.

"Yapacaksanız TCMB ve BİST burada"

DÜNYA yazarı ve Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, düzenleme için "Regülatör kurum tarafından alınan kararın en kısa özeti şu: Yurt dışı ile bu işlemleri gerçekleştirmenizi sadece yüzde 1 yasal özkaynak oranınız kadar istiyoruz. Daha önce de düşürmüştük. Vadeyi uzatacaksanız (ikinci kısım) bu rakam da artar. Yapacaksanız TCMB ve BİST burada." değerlendirmesinde bulundu.

"Yabancının hisse satmasına yol açabilir"

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise, "Karar, daha önceki swap limiti düzenlemelerinde olduğu gibi TL’de spekülatif atak ve açığa satışı sınırlamayı amaçlıyor. Yabancıların, Türk bankalarıyla yaptıkları swap işlemlerinden aldıkları TL’yi kullanarak dolar almalarının önüne set çekiyor. Bir başka deyişle, yabancının piyasada döviz almak için satacak TL bulamaması amaçlanıyor. Kur oynaklığını önlemeyi amaçlayan bu hamle, teoride kur için aşağı etki yapabilir, ancak bu durumda yabancının TL bulmak için hisse senedi satmasına yol açabilir." dedi.

"Orta vadede kuru yukarı tetikler"

InvestAZ Araştırma Uzmanı Mehmet Bilal Bircan ise, "Açıklamada, COVID-19 salgınının yol açtığı finansal risk artışının ve ekonomimize yönelik diğer risklerin yönetilmesi için atılan adımları ve alınan tedbirleri desteklemek olduğu vurgulansa da kararın Bankan Soylu’nun istifa açıklamasından sonra gelmesi BDDK’nın kararının kısa vadede daha çok kur üzerindeki yukarı yönlü etkileri azaltmak olduğu söylenebilir. Diğer yandan kararın orta vadede TL takası gerçekleşme imkanını kısıtladığı için kur üzerinde yukarı yönlü hareketleri tetiklemeye devam edebilir." yorumunu yaptı

Düzenlemenin dolarda dışarıdan oluşabilecek oynaklığı önlemeyi amaçladığını ifade eden İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Kur da ilk etapta hafif aşağı etki olabilir" dedi.

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