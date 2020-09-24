Ekonomistler yorumladı: Merkez Bankası aslında faizi indirdi

24 Eylül 2020

Merkez Bankası, dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizi 200 baz puan artırarak yüzde 10.25'e yükseltti. Sürpriz sayılabilecek kararın piyasalara yansıması pozitif olurken, bundan sonra, yukarı genişleyen yeni faiz koridoru içinde hangi fonlamanın ya da fonlamaların tercih edileceği, yani piyasada oluşacak ortalama fonlama maliyetinin ne olacağı takip edilecek.

TCMB'nin faiz kararına ekonomistlerin yorumları şöyle oldu:

Alaattin Aktaş: Merkez Bankası'nın politika faizi olarak lanse ettiği haftalık repo ihale faizini yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e çıkarması pratikte bir artış değil, bir faiz indirimi operasyonudur. Yüzde 10.25'lik oran en azından şu dönemde muhtemelen uygulanmayacak ve görünürdeki bu artış haftalık repo ihale faizine bağlı diğer fonlamalardaki faizlerin artırılmasına yarayacaktır.

Eğer Merkez Bankası piyasayı yüzde 8.25'lik faizden fonluyor olsaydı, yüzde 10.25 tabii ki bir artışa işaret etmiş olacaktı. Oysa biliyoruz ki fiili faiz yüzde 8.25'in çok çok üstünde.

Haluk Bürümcekci: Merkez Bankası faiz artışıyla manevra alanını genişletti, likidite tedbirlerinin gevşeyip gevşemeyeceğini TL'nin vereceği tepki belirleyecek… Politika faizinin yükseltilmesiyle, faiz koridorundaki tüm oranlar da 200 baz puan yukarı taşınmış oldu. Dolayısıyla, karara TL'nin vereceği tepkiye bağlı olarak bankanın yeniden haftalık repo ihalelerini yeni politika faizinden başlatması ve piyasa yapıcılarına sağladığı fonlamayı devreye alması söz konusu olabilir. Banka TL'deki değerlenmeyi yeterli görmez ise de, bu imkanları kapalı tutmaya devam ederek ortalama fonlama maliyetini yeni gecelik borçlanma faizi olan %11.75'e doğru yükseltmeye devam edebilir. Bu tedbirlerin TL değerinde etkili olmaması durumunda ise bankalar zaman zaman %13.25 olan GLP faizinden borçlanmaya da zorlanabilir. Dolayısı ile mevcut duruma göre önemli bir esneklik kazanılmış oldu.

Uğur Gürses: İhale ile piyasada yüzde 11'lerde oluşturduğu repo faizini resmi olarak yüzde 10.25 olarak belirlemesi "sıkılaşma" mı oldu şimdi? Aynı likidite devam ederse (repo*10.25 + O/N *11.75) üzerinden, ortalama fonlama faizi değişmez: yüzde 10.60 civarında kalır. Fiili olanı resmi hale getirdi Merkez Bankası.

Gizem Öztok Altınsaç: TCMB kararı son derece olumlu. Doğru adımın net şekilde atıldığını görmekteyiz. Karara sadece 200 baz puan faiz artışı olarak değil, enflasyon problemini ciddiye alan bir merkez bankası kararı olarak da bakmak gerek.

Elif Gülay Girgin: Metnin genel olarak enflasyon temelinde tüm riskleri net şekilde özetlemesi ve toplantı ile gereken aksiyonun alınmış olmasını TL üzerindeki baskıyı hafifletme anlamında olumludur. Önümüzdeki döneme ilişkin olarak risklerin bu denli net şekilde özetlenmiş olması bir süre bekle gör şeklinde gidildikten sonra eğer ki koşullar gerektirirse yeni bir sıkılaştırmanın olabileceğine dair beklentileri güçlendirici yönde etki yapmıştır.

Enver Erkan: TRY’nin artan değer kaybı ve enflasyon risklerinin arttığı bir ortamda Merkez Bankası, Ağustos döneminden beri yaptığı yan yollu sıkılaştırma sonrasında TRY’nin değer kaybının devam ettiği bir ortamda politika faizinde artışa gitmiş oldu. Böylece değişen fonlama koşulları ile faiz koridoru uyum sağlamış ve Merkez Bankası açısından ilave alan açılmış oldu. Şimdi Politika faizinin %10,25’e çıkmasının piyasada uygulanan faizlere marjinal etkisi, pratikte ilave bir sıkılaşma olmadığı için pek fazla olmaz. Bu durum, Merkez Bankası’nın yeniden ayarladığı koridor dahilinde fonlama oranının artmaya devam etmesinden etkilenecektir.

Banu Kıvcı Tokalı: TCMB'nin politika faizinde gerçekleştirdiği 200bps'lık artışı, para politikasında sadeleşme döneminin devam ettiği, diğer politika araçlarının ise pandemi sonrası normalleşmeyi içeren geçici bir dönemine ait olduğu söylemini teyid eden bir sonuç olarak değerlendirebiliriz. Para politikasında sadeleşmenin teyid edilmesinin ardından dezenflasyon ortamının sağlanması durumunda, dışarıda düşük faiz ortamı içeride de iç talepte normalleşme dikkate alınacak olursa, sıkılaşma adımlarının tekrar yumuşatılmasının imkan dahilinde olduğu da gözden kaçmamalı.

Tuncay Turşucu: 'Ortodoks bir faiz kararı' olması olumlu. Piyasalar politika faizinin sabit tutulup, geç likidite penceresinde artırım olabileceğini bekliyordu. Bu açıdan piyasanın önünde bir adım olarak nitelemek mümkün. Ancak geç kalınmış bir adım olduğunu da söyleyebiliriz. TCMB aslında halen negatif faiz duruşunu koruyor. Ancak fonlama kompozisyonu ile enflasyon üzerine çıkabilir.

Dolar ve euro aşağı döndü