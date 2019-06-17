Ekonomistlere göre 'arka kapıdan faiz indirimi'

17 Haziran 2019

Merkez Bankası (TCMB) piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri (APİ) çerçevesinde likidite imkânı kullandırılmasına karar verirken, ekonomistler TCMB'nin bu adımını arka kapıdan faiz indirimi olarak nitelendirdi.

Bu adım, Mart ayından bu yana TL'nin değer kaybı karşısında alışılagelmedik tedbirler alan TCMB'nin aksi yönde bir adım attığına işaret ediyor.

TCMB'den yapılan açıklamada kararın piyasa yapıcılığı sisteminin finansal piyasaların derinleşmesine ve para politikasının etkinliğinin artırılmasına sağladığı katkıların dikkate alındığı belirtildi.

Buna göre tanınacak limitlerle sınırlı olmak üzere gecelik vadeli repo işlemleri yoluyla kullandırılacak likidite imkânına uygulanacak faiz oranı, TCMB politika faiz oranının 100 baz puan altında olacak şekilde belirlenecek. Politika faizi şu anda yüzde 24 düzeyinde bulunuyor.

Piyasa yapıcı likidite imkânı limitleri piyasa yapıcı bankalarca Hazine ihalelerinden alınan devlet iç borçlanma senedi (DİBS) tutarı dikkate alınarak belirlenecek ve toplam TCMB fonlaması içerisinde sınırlı bir paya sahip olacak.

Credit Agricole üst düzey gelişmekte olan piyasa stratejisti Guillaume Tresca Twitter'da yaptığı açıklamada "(Bu adım) Arka kapı aracılığıyla yapılan gevşeme gibi görünüyor. Tam bir faiz indirimi değil ancak faizi indirimi gibi görünüyor. Yine Türkiye kredibilitesi açısından iyi değil" dedi.

Nomura'da üst düzey gelişmekte olan piyasa ekonomisti İnan Demir, TCMB'nin bu adımla ana amacının, Hazine'nin borçlanmalarına daha fazla talep ve katılım sağlamak gibi göründüğünü belirterek, "Ancak bu adımın sonuçlarından biri, bankacılık sisteminde ortalama fonlama maliyetini düşürecek olması. Bu likidite imkanının (kullanım) büyüklüğünü öğrendiğimizde, (fonlama maliyeti) ne kadar düşmüş olacak göreceğiz" dedi.

Demir ayrıca "Ortalama fonlama maliyetleri düşeceği için bu ülke içindeki parasal koşulların gevşemesine yol açacak, ancak ortalama fonlama maliyetlerinin ne kadar düşeceğini veya bunun önemli bir büyüklükte olup olmadığını görmemiz gerekecek" dedi.

Kaynak: Reuters