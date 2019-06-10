Ekonomistlere göre MB haziranı pas geçecek
Foreks anketine katılan 18 ekonomistin tamamı, çarşamba günkü PPK toplantısında faizlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını öngördü.
Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirileceği toplantıda haftalık repo faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.
Foreks anketine katılan 18 ekonomistin tamamı faizlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını öngördü.
TCMB'nin 2019 yılında ilk faiz indirim kararını Temmuz ayında alması bekleniyor. 2019 yılında ilk faiz indirim kararının hangi ayda alınacağına ilişkin soru hakkında ankete katılan 14 ekonomistin 7'si Temmuz, 3'ü Haziran, 3'ü Eylül ve 1'i Ekim ayı yanıtını verdi.
Haftalık repo faizinin 2019 yılının toplamında 250 baz puan indirileceği öngörülüyor. Ankette 2019 yılı toplam faiz indirimine ilişkin ortalama tahmin 325, minimum tahmin 200, maksimum tahmin 500 baz puan olarak gerçekleşti.
Foreks tarafından Nisan ayında düzenlenen ankette 2019 yılına ilişkin medyan faiz indirimi beklentisi 250, ortalama beklenti 275, en yüksek ve en düşük beklentiler ise 475 baz puan ve 0 olmuştu.
13 Eylül tarihinde yüzde 17,75'ten yüzde 24,00 seviyesine yükseltilen TCMB gösterge faizi, 25 Ekim, 13 Aralık, 16 Ocak, 6 Mart ve 25 Nisan tarihli toplantılarda beklentilere paralel olarak yüzde 24,00 seviyesinde sabit tutulmuştu.