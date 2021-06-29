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Ekonomiye güven haziranda yükseldi

Türkiye'de Haziran ayında ekonomik güven endeksi yüzde 5,6 artışla 97,8 oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre,  ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 92,6 iken, Haziran ayında yüzde 5,6  oranında artarak 97,8 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki  artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret  ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Haziran ayında yüzde 5,8  oranında artarak 81,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki  aya göre yüzde 2,5 oranında artarak 109,8 değerini, hizmet sektörü güven  endeksi yüzde 6,2 oranında artarak 108,5 değerini, perakende ticaret  sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 105,7 değerini ve inşaat  sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 82,4 değerini aldı.