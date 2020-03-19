Ekside açılan borsa artıya geçti

19 Mart 2020

Dünya Online

Küresel piyasalarda koronavirüs etkilerine karşı paketler ve tedbirler arka arkaya geliyor. Ancak bu paketler de tansiyonu düşürmeye yardımcı olmuyor. ABD ve dünya borsaları da artan riskler ve paketlerin etkili olmayacağına yönelik endişeler nedeniyle sert düşüşlerini sürdürüyor.

Borsa İstanbul 'satıcılı' başladı, artıya geçti

Borsa İstanbul'da işlemler 0,74 kayıpla 84 bin 940 puandan başlarken; sonrasında gelen alımlarla BIST 100 Endeksi'nde kayıplar azaldı. Öğle saatlerine doğru artıya geçen endeks, saat 12:07'de yüzde 0,92 primle 86 bin 392 puandan işlem görüyor.

Dolar/TL 6.50'nin üzerine çıktı

Dolar/TL kuru, 19 ay sonra 6.50'nin üzerine çıktı. Kur, saat 11:05'te 6.5225 seviyelerinde bulunuyordu. Aynı dakikalarda Euro/TL ise 7,1145 seviyelerinde.

Dolar/TL kuru son olarak 2018 Ağustos ayının son günlerinde 6,50 seviyelerinin üzerine tırmanmıştı.

ABD borsaları sert satışlarla kapandı

DÜnkü kapanışlarda Dow Jones endeksi yaklaşık yüzde 6,3 gerilerken, son 3 yılda ilk defa kapanışta 20.000 puanın altını gördü. S&P 500 endeksi yüzde 4,8 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,7 azalışla günü noktaladı. S&P'deki yüzde 7 düşüş sonrası devre kesici uygulandı.

ABD borsalarındaki bu kapanışın ardından bu sabah saatlerinde ABD vadeli endeksleri de yüzde 3'ün üzerinde değer kaybediyor. Benzer hareketler Asya pasifik borsalarında da yaşanıyor. Güney Kore borsası KOSPI yüzde 8'i aşan değer kaybıyla işlemlere ara verirken; Çin, Japonya, Hong Kong, Hindistan, Tayvan, Singapur borsalarında yüzde 5'leri aşan kayıplar yaşandı.

Petrol fiyatları 26 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı, koronavirüs endişeleri ve Suudi Arabistan'ın arz yönündeki açıklamalarının etkisiyle 2003'den bu yana ilk kez varil başına 25 doların altını test etti. Fiyatlar bugün bir miktar toparlandı ve yeniden 25 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatları yeniden 25 doların üzerinde