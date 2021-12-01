Elektronik para ihraç eden kuruluşlara sermaye şartı

ANKARA(DÜNYA) - Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına ödeme hizmetlerinin sunulmasına ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik yayınlandı.

Yönetmeliğe göre elektronik para ihraç etmek isteyen şirketlerde asgari sermaye şartı 5 milyon lira olarak belirlenirken, bunun dışında yönetmelikte öngörülen hizmetleri yerine getirecek şirketler için ise 1-2 milyon lira arasında sermaye şartı getirildi.

Elektronik para ihraç eden kuruluşlar, aldıkları fon tutarı kadar elektronik parayı gecikmemek üzere ihraç edecekler. Elektronik para, elektronik para temin etmek üzere ödeme yapıldığı anda ihraç edilmiş sayılacak. Elektronik para ihraç eden kuruluş, elektronik para karşılığında aldığı fonun tutarını gösteren dekontu kağıt üzerinde veya elektronik ortamda müşteriye vermek zorunda olacak.

Fatura ödemeye aracılık eden kuruluşlar, fatura üreten kurumlar ile adlarına tahsilat yapılabilmesi konusunda sözleşme yapması şart olacak.

Ödeme kuruluşları, kredi veremeyecekler ve kredi verdiği izlenimini yaratacak şekilde reklam ve pazarlama yapamayacak. Ödenmesine aracılık edilen tutarlar taksitlendirilemeyecek.