Elkhereiji'den Türkiye'ye 100 milyon dolar

16 Nisan 2019

Suudi Arabistan merkezli SAK Consultants'ın Yönetim Kurulu Başkanı Solaiman El Khereiji, Türkiye'de tarım, sağlık ve konaklama alanında bir dizi yatırım üzerinde çalıştıklarını; ortaklık ve işbirlikleri için görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Yatırımlar için 100 milyon dolarlık bütçeleri bulunduğunu belirten El Khereiji, yatırımları Türk, Suudi ya da uluslararası ortaklıklar yoluyla yapmak istediklerini; bu nedenle projelerin toplam yatırım tutarının çok daha yüksek olabileceğini belirtti.

SAK, Suudi Arabistan merkezli Elkhereiji Group bünyesinde faaliyet gösteriyor. Elkhereiji Group'un gayrimenkul, finans, sigorta, kimya sanayi, petrokimya, çimento ve gıda gibi alanlarda yatırımları bulunuyor.

Reuters ile yaptığı söyleşide El Khereiji, "Tarım, sağlık ve konaklama alanında yatırım planlarımız var. Özellikle tarım ve gıda, Suudi hükümetinin yatırımları desteklediği bir alan. Suudi Arabistan gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 80'ini ithal ediyor. Türkiye'de tarım ürünleri yetiştirip, et ürünleri üretip, ihraç edebileceğimiz ortaklık ve işbirliklerine bakıyoruz" dedi.

Bu amaçla arazi yatırımı yapabilecekleri gibi, arazi sahibi mevcut üreticilerle ortaklık yoluna da gidebileceklerini belirten El Khereiji; şu anda Bodrum yakınlarında bir yatırım için görüştüklerini, sebze ve meyvenin yanı sıra zeytin ve zeytinyağı üretimi ile de ilgilendiklerini söyledi.

"Hastanelere yatırım planlıyoruz"

Yatırım planladıkları bir diğer alanın da hastaneler olduğunu ifade eden El Khereiji, "Yerel bir yatırımcı ile ortaklığa gidip, ortak olacağımız hastaneleri yurtdışında büyütmek istiyoruz. Örneğin göz alanında çok güzel fırsatlar var. Ortadoğu, Afrika, Avrupa ve hatta Uzak Doğu'da açacağımız uydu klinikler yoluyla bu hastaneleri büyütmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Yatırımın nasıl yapılacağı ile ilgili olarak El Khereiji, "Hisse almak istiyoruz. Ama aynı zamanda yerel bir ortak daha bulmak istiyoruz. Bu bir yatırımcı ya da işadamı olabileceği gibi bakanlık da olabilir" dedi ve ekledi:

"Örneğin Benin'de yürüttüğümüz projede, hükümet bize büyük bir arazi verdi, biz ise finansmanı koyduk. İslam Kalkınma Bankası da projeye nasıl katkı sağlayabileceğine bakıyor. Türkiye'de de benzer bir işbirliği modeli olabilir."

"Otel yatırımı için görüşüyoruz"

Yatırım yapacakları bir diğer alanın da konaklama sektörü olduğunu belirten El Khareiji, Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapan yabancılara yönelik bir projeleri olduğunu söyledi.

El Khareiji, "Burada ev alan yabancılar evlerini yılda birkaç ay kullanıyorlar. Yılın 9-10 ayında ise burada olmuyorlar... Yeni bir sistemimiz var. Küçük otelleri satın alıp oda bazında ailelere satıyoruz. Aile oteli ya da butik otel dediğimiz bu sistemde, birkaç aile otelin sahibi oluyor" dedi ve ekledi:

"Bu aileler ev almaktansa ihtiyaçları kadar oda satın alıyorlar. 2, 3 bazen 4 oda alıyorlar, buraya geldiklerinde de bu otelde kalıyorlar. Geldikleri zaman hem temizlik, yemek gibi işlerle uğraşmak zorunda kalmıyorlar, hem de evin aidat, ortak gider gibi masraflarından kurtulmuş oluyorlar. Burada olmadıklarında odalar otel olarak işletilmeye devam edildiği için gelir de elde ediyorlar."

Otel yatırımlarına İstanbul'da başlayacaklarını, sonrasında Bursa'ya gitmek istediklerini kaydeden El Khereiji, "15-20 odalı butik otellere bakıyoruz. İstanbul'un Anadolu yakasında dört yıldızlı bir otel ile görüşüyoruz. Yüzde 70 hisse almayı teklif ettik. Daha fazla da olabilir. Bu otel için 12 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsedebiliriz" diye konuştu.

Yaşlılara yönelik bir konaklama projesi üzerinde de çalıştıklarını belirten El Khereiji, bu kapsamda Sapanca, Yalova ya da İznik'te arazi arayışında olduklarını söyledi.

Suudi yatırımcılara "katılın" teklifi

Yatırımlar için ilk etapta 50 milyon dolar, sonrasında da 50 milyon dolar daha olmak üzere 100 milyon dolarlık bütçeleri bulunduğunu belirten El Khereiji, "Yatırımlar SAK ve ElKhereiji Group tarafından yapılacak. Aynı zamanda Suudi Arabistan'dan bazı yatırımcı ailelere de yatırımlarımıza katılmalarını teklif ettik. Bazı yatırımlarımız için de, SPV kurmak suretiyle bize katılmaları için bankalara gidiyoruz... Biz bir projeye örneğin 20 milyon dolar koyabiliriz, diğer yatırımcılarla birlikte proje büyüklüğü 80 milyon dolar olabilir. 100 milyon dolar sadece bizim yatırım bütçemiz" diye konuştu.

Kaynak: Reuters