Elon Musk, Tesla hissesi sattı
Elon Musk, şirket hisselerinin yüzde 2,6'sına denk gelen 4 milyar dolar tutarında Tesla hissesi sattığını açıkladı.
Foreks
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Tesla CEO'su Elan Musk, SEC'e dün yaptığı bildirimde 4 milyar dolar tutarında Tesla hissesi sattığını bildirdi.
Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada da Tesla'da daha fazla hisse satışı planlamadığını ifade etti.
SEC'e yapılan bildirime göre Musk, salı ve çarşamba günü toplam 4,4 milyon Tesla hissesi sattı. Bu, Musk'ın Tesla'daki payının yüzde 2,6'sına denk geliyor.