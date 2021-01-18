Elvan: 2021 bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2020 yılı bütçe sonuçları ile ilgili twitter hesabından değerlendirmede bulundu. 2021'de bütçe açığı hedefinin yüzde 3,5 olarak açıklayan Elvan, bütçeyi iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını söyledi.



Elvan’ın açıklamaları şöyle:



"2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık.



Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.



Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek.



2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını %3,5 olarak hedefliyoruz.



Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır."

1-2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) January 18, 2021