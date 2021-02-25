Elvan: Ekonomik reform çalışmaları tamamlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarını tamamladıklarını duyurdu. Yeni reformları içeren paket, mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından bu sabah yaptığı paylaşımda Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Elvan, 'Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak' ifdadelerini kullandı.
Elvan, paylaşımını '2021 yılı reformlar yılı olacak' mesajıyla noktaladı.
Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 25, 2021
Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak.
2021 yılı reformlar yılı olacak 🇹🇷🇹🇷