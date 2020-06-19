EM yatırımcısı para birimi güçlü varlıkları tercih ediyor

19 Haziran 2020

Hilal SARI



HSBC Küresel Araştırmalar birimi tarafından yapılan yıllık gelişen piyasalar (EM) yatırımcı anketi sonuçlarına göre EM’lerde yatırımcıların çoğu üç ay için aşağı yönlü riskler görüyor. HSBC EM Beklenti Anketi’ne katılan yatırımcıların yüzde 75’i için görünüm nötr veya ayı piyasası. Ankete göre gelişen piyasa yatırımcıları dikkatli ve belirsizliğin devam edeceği varsayımıyla ihtiyatlı davranıyor.

Faiz indirimleri sürecek

Ankete katılan yatırımcıların genel beklentisi (üçte ikisinin öngörüsü) gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi. Büyük bir çoğunluk 2020’nin ikinci yarısında EM’lerde bir iyileşme beklemiyor. Bu nedenle de yatırımcılar yerel para birimi cinsinden tahvil ve hisse yerine, para birimi güçlü olan varlıkları tercih ediyor.

Mayısın ikinci yarısı ve haziran başında gerçekleştirilen ankete 213 yatırımcı katıldı. 198 kuruluşu temsil eden bu yatırımcıların yönetimi altındaki EM varlıklarının toplamı 600 milyar dolar.

%75 nötr veya ayı piyasası

HSBC Gelişen Pazarlar Küresel Araştırma Direktörü Dr. Murat Ülgen “Anket yaptığımız yatırımcıların dörtte birinden azı gelişmekte olan piyasalar için önümüzdeki üç ayda yükseliş öngörüyor. Yüzde 75’i ya nötr ya da ayı piyasası öngörüyor.”

‘Nakde tutunuyorlar’

Yatırımcıların nakte tutunduğuna dikkat çeken Ülgen, anket katılımcılarının yüzde 50’den fazlasının portföyünde naktin toplamdaki payı yüzde 5 civarında ve yakın bir zamanda naktin payına ilişkin bir değişiklik yapmayı düşünmüyorlar.

Hissede yükseliş öngören azınlıkta

EM hisselerinin 23 Mart’taki dipten yükseliş olsa da yıl başından bu yana yüzde 30’dan fazla düşüş yaşadığı dikkat çekilen HSBC anketine ilişkin sonuçlarda, “Gelecek 12 ay boyunca EM hisse piyasalarında yükselişin devam edeceğini öngörenler azınlıkta.”

Asya parlayan bölge

Hisse, varlık, emtia, şirket tahvilleri ve devlet tahvilleri alanlarında uzman olan bu yatırımcıların varlıklarının neredeyse üçte ikisi Asya’da bulunuyor. Yatırımcıların en iyimser olduğu bölge Asya. Katılımcıların yüzde 68’i Çin, Vietnam ve Güney Kore’nin öncülüğünde bölgede iyileşmenin hızlanacağını öngörüyor. Yatırımcıların en karamsar olduğu bölge ise Latin Amerika.

‘Eşitsizlik’ vurgusu



Yüzde 68 en büyük sosyal riskin ‘eşitsizlik’ olduğunu belirtirken, yüzde 45, azınlık hissedarları için getirilecek korumaları en büyük yönetim riski olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 30’u ise EM’ler için en büyük çevresel riskin iklim değişikliği olduğunu söylüyor.