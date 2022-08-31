Emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Bankaların emekli promosyonu yarışı devam ediyor. Temmuz ayında zamlanan emekli maaşlarının ardından bankalar promosyon tekliflerini hazırlarken, önceleri 7-8 bin lira bandından olan promosyon ödemeleri son günlerde 10 bin liraya kadar çıktı. Emekli promosyonu almak isteyen çok sayıda emekli maaşını taşımak için araştırma yaparken, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, sorusuna yanıt aranıyor.

Kimler maaşını taşıyabiliyor?

Emekli maaşı aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler maaşlarını taşıyabiliyor. Henüz taahhüt süresi dolmayanlar ise önceden aldıkları promosyonun belirli tutarını iade ederek emekli promosyonu için maaşını taşıyabiliyor. Maaş taşıma işlemleri banka şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Emeklilerin taşıma işleminden önce maaş müşterisi oldukları bankalarla görüşmeleri gerekiyor.

Promosyon 10 bin lirayı gördü

Emekli promosyonu için bankalar arası rekabet devam ederken, geçtiğimiz ay 7-8 bin lira seviyelerinde olan emekli promosyonları son günlerde ise 10 bin liraya çıktı. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...

Akbank: SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7000 TL’ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Yapı Kredi: SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere 7500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Garanti BBVA: Garanti Bankası, 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4850 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6000 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Bir yakınını davet edene ise 250 lira ödül veriliyor.

Halkbank: Halkbank, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi veriyor.

ING Bank: Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 5000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler toplamda 1250 TL’ye varan promosyon kazanıyor.

Türkiye İş Bankası: İş Bankası, maaşı 1499 TL’ye kadar olanlara 3500 TL, maaş aralığı 1500 - 2499 TL olanlara 4250 TL ve maaş aralığı 2500 TL ve üzeri olanlara 5000 TL tutarında promosyonu 3 yıllığına veriyor.

VakıfBank: Bir aylık mekli maaşı tutarı 1500 TL’ye (1500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1500 - 2500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2500 TL ve üzeri olanlara ise 3 yıl için toplam 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Ziraat Bankası: SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ile alanlara, 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 TL ila 2500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak.

Türkiye Finans: Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 5000 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken, yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans'a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.

Denizbank: Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

QNB Finansbank: QNB Finansbank, 5000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 4650 TL, aylık 1500 TL ile 2499 TL arasında maaş alanlara 5800 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 7000 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Önerilen müşteri başına ise 1000 lira nakit veriliyor. Davet eden müşteri en fazla 3 kez bu ödülden yararlanabiliyor.

Şekerbank: Emekli maaşını Şekerbank’a taşıyanlara 2000 TL’ye varan promosyon sunuluyor. Maaşı, 1499 TL’ye kadar maaş alanlara 1500 TL, 1500 TL-2499 TL aralığında maaş alanlara 1750 TL, 2500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.