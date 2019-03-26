Emlak Bank ihraçlara hazırlanıyor

26 Mart 2019

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu, bankanın faaliyete geçmesinin ardından planlarına ve 2019 yılı beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl 15 şube kurmayı hedeflediklerini belirten Aksu, yıl sonunda toplam 426 personele ulaşacaklarını anlattı. Aksu, yıl sonu bilanço beklentilerinin de 5 milyar lira civarında olduğunu belirtti.

"Konut fiyatının ucuzlaması lazım" diye konuşan Aksu, maliyetleri düşürmek için tüm paydaşlarla işbirliği yapacaklarını, imalatın daha ucuz olmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Aksu açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Bankanın özkaynağı 1.1 milyar TL; banka önce fon bulacak, sonra da bunun plasmanını yapacak.

Bu yıl 2-3 milyar liralık sermaye piyasası aracı ihracımız olur. Aralık ayında ayrıca 1 milyar TL sukuk ihracımız olacak. Banka olarak varlığa dayalı finansmanda daha etkin olacağız.

Paris ya da Frankfurt'ta bankanın iştiraki olacak bir finansal kuruluş kurmayı planlıyoruz. Yürüyen merdiven ve asansör alanında iş yapan iki Alman firması ile MOU imzaladık; bu şirketler Türikye'de üretim yapacak, biz de finansman ayağına katılacağız.

Şu anda inşaatta mevcut stokların hepsi bankalarda teminatta, bu yüzden konutta boşta stok yok denecek kadar az. Varlıkların fiyatı ile ilgili anlaşmazlık var, stoklarla ilgili değil.

Kaynak: Reuters