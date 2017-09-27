Emlak Bankası yeniden faaliyete geçiyor
Emlak Bankası, faaliyete geçmek için genel kurul toplantısını bekliyor. Toplantıda bankanın faaliyet göstereceği alan belirlenecek.
Emlak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, tasfiyesi Mayıs ayında kalkan bankanın faaliyete geçmek için genel kurul toplantısının yapılmasını beklediğini söyledi.
Sayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Kurul'da bankanın konvansiyonel banka mı yoksa katılım bankası olarak mı faaliyet göstereceğinin belirleneceğini söyledi.