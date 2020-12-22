Emlak Katılım, Kaynarca ile İstanbul'daki şube sayısını 23'e çıkardı

Türkiye çapında şube yatırımlarına hızla devam eden Emlak Katılım, İstanbul’da da şube ağını genişletmeyi sürdürüyor. Emlak Katılım’ın İstanbul’daki yeni durağı ise Kaynarca oldu. Yeni şube ile İstanbul’da 23, yurt genelinde ise 48 şubeye ulaşan Emlak Katılım, yıl sonuna kadar 50 şubeyi faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

Şube ağını genişleterek müşterilerine ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerini sunmayı hedeflediklerini belirten Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Türkiye’nin hemen hemen her noktasında şubelerimizle yer almayı istiyor, bu doğrultuda şubeleşme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Doğru hamlelerle gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerimiz için yenilikçi çözümler sunuyoruz. Yeni projelerle birlikte sürdürdüğümüz şubeleşme çalışmaları yol haritamızda önemli bir yere sahip. Müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı amaçlamakla birlikte yaptığımız yatırımlarla da yerel ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu bağlamda İstanbul’da hizmete sunduğumuz Kaynarca şubemizin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.