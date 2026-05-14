Emlak Katılım’dan 30 milyon dolarlık dev anlaşma! KOBİ’lere yeni finansman desteği

Türkiye’de katılım bankacılığı sektörünü güçlendirecek yeni iş birliği dikkat çekti. ICD’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk tematik finansman anlaşması olma özelliği taşıyan kaynak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyüme ve yatırım süreçlerine destek sağlayacak.

Finansmanın yarısı sürdürülebilir projelere ayrıldı

Açıklamaya göre finansmanın yüzde 50’si, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu projelerde kullanılacak. İstihdamın artırılması, iklim direncinin güçlendirilmesi, temel hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarının desteklenmesi öncelikli alanlar arasında yer alıyor.

Anlaşmanın, Türkiye’de İslami finans ekosisteminin büyümesine katkı sağlaması bekleniyor. Yetkililer, çok taraflı kalkınma finansmanı iş birliklerinin katılım bankacılığı sektörünün derinleşmesi açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Sağlanan finansmanın, hem özel sektör yatırımlarını hızlandırması hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunması amaçlanıyor.