EmlakBank Genel Müdürü Aksu: Yıl sonu hedeflerine şimdiden yaklaştık

17 Temmuz 2019

EmlakBank Genel Müdürü Deniz Aksu, "İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Üstelik bunu sadece tek şube ile yaptık. Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık." dedi.

"Yıl sonunda 1 milyar TL’lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz. 8 milyar TL’lik bir aktif büyüklük hedefimiz var. Yıl sonunda en az 15 şubeye ulaşmayı, personel sayımızın 500 civarında olmasını hedefliyoruz." diyen Aksu, "Biz Türkiye’nin Bankası olmak istiyoruz. Bu yüzden ilk yıl için belirlediğimiz 15 şubeyi, ülkemizin 7 bölgesini kapsayacak şekilde planladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA