Emtia piyasalarından 23 milyar dolarlık çıkış

JP Morgan'ın değerlendirmesinde geçen hafta emtia piyasalarından Eylül ayından bu yana en yüksek para çıkışının yaşandığı ifade edildi.

Kuruluş, para çıkışının 23 milyar dolar olduğuna ve bu çıkış ile bu yıl emtiaya para girişinin 5 milyar dolara geldiğini kaydetti.

JP Morgan, değerlendirmede Mayıs ayında 10 bin doları aşan bakır fiyatının yıl sonunda 7500 dolar seviyelerine inmesinin beklendiğini de vurguladı.