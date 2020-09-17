17 Eylül 2020

Borsayı takip eden yatırımcılar bugün en çok artan hisseler hangileri merak ediyor. Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlere bakıldığında BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan hisselerin başında yüzde 3,69 artışla Alarko GMYO yer alıyor.

Alarko GMYO'nun başında yer aldığı en çok artan hisseler listesinin 2. sırasında ise yüzde 3.58 artışla Aksa Enerji, 3. sırada ise yüzde 2.95 artışla Net Holding hisseleri yer alıyor.

En çok artan hisseler

Alarko GMYO: %3,69

Aksa Enerji: %3,58

Net Holding: %2,95

Karsan Otomotiv: %2,72

Doğan Holding: %1,81

Borusan Mannesmann: %1,62

Halk GMYO: %1,26

Ereğli Demir Çelik: %1,21

Özak GMYO: %1,04

Aksigorta: %0,99

En çok değer kaybeden hisseler

Günün merak edilen konularından biri de en çok değer kaybeden hisseler oldu. Bugün BIST 100 endeksinde en çok değer kaybeden hisse yüzde -2,11 ile Deva Holding, yüzde -2,05 ile Klimasan Klima ve yüzde -1,83 ile T.S.K.B hisseleri oldu.