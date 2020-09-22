En çok artan hisseler hangileri oldu? En çok değer kazanan ve kaybeden hisseler
Hisseler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul'da hangi hisseler arttı, hangi hisseler değer kaybetti araştırılıyor. İşte en çok kazanan hisseler...
Yatırımcılar en çok kazanan hisselerin hangileri olduğunu araştırıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi içinde değer kazanan hisseler merak edilirken, en çok kazanan hisseler listesinin başında Şişe Cam hisseleri geliyor.
Şişe Cam hisseleri yüzde 2,50 artarken, bu hisseleri Çemtaş ve Anadolu Cam takip etti. Çemtaş hisseleri yüzde 2,39, Anadolu Cam ise yüzde 2,16 oranında değer kazandı.
İşte en değer kazanan hisseler:
Şişe Cam: % 2,50
Çemtaş: % 2,39
Anadolu Cam: % 2,16
Alkim Kimya: % 1,93
Trakya Cam: % 1,88
Soda Sanayii: % 1,78
Turkcell: % 1,31
Eczacıbaşı İlaç: % 0,76
Netaş Telekomünikasyon: % 0,75
Aksa: % 0,73
Enerjisa Enerji: % 0,46
Karel Elektronik: % 0,12
Sasa Polyester: % 0,06
En çok değer kaybeden hisseler
En çok değer kaybeden hisseler listesinin başında ise yüzde -6,76 ile Kartonsan yer aldı. Kartonsan'ı yüzde -6,04 ile Tat Gıda, yüzde -5,45 ile Petkim, yüzde 5,26 ile İpek Doğal Enerji takip ediyor.