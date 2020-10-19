19 Ekim 2020

Yatırımcılar hisselerde yaşanan artış ve azalışları yakından takip ediyor. Bugünün verilerine göre Borsa İstanbul BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden hisseler belli oldu. Günün ilk yarısında en çok değer kaybedeb hisselerin başında yüzde 4,12 azalışla Zorlu Enerji geliyor. Zorlu Enerji'yi Alcatel Lucent Teletaş ve İpek Doğal Enerji geliyor.

Alcatel Lucent Teletaş'ın değer kaybı yüzde 2,81 olurken, İpek Doğal Enerji ise yüzde 2,11 değer kaybetti. Petkim'in değer kaybı ise 1,94 oranında oldu.

İşte günün en çok değer kaybeden 10 hissesi:

Zorlu Enerji: %-4,12

Alcatel Lucent Teletaş: %-2,81

İpek Doğal Enerji: % -2,11

Petkim: % -1,94

Doğuş Otomotiv: % -1,92

Türk Traktör: % -1,84

Tat Gıda: % -1,64

ARD Bilişim Teknolojileri: % -1,59

Tüpraş: % -1,52

Aksa Enerji: % -1,46