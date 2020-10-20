En çok değer kaybeden ve kazanan hisseler (20.10.2020)

20 Ekim 2020

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler ile en çok değer kazanan hisseler belli oldu. Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, BIST 100 endeksine göre en çok değer kazanan hisseler sırasıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Kartonsan, Ege Endüstri, Deva Holding ve Şekerbank olurken, en çok değer kaybeden hisseler ise Tümosan Motor ve Traktör, Kerevitaş Gıda, Zorlu Enerji, Odaş Elektrik ve Akiş GMYO oldu.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası yüzde 10, Kartonsan yüzde 9,99, Ege Endüstri ise yüzde 6,47 değer kazanırken, Tümosan Motor ve Traktör yüzde -2,69, Kerevitaş Gıda yüzde -2,50, Zorlu Enerji ise yüzde -1,80 değer kaybetti.

En çok değer kazanan hisseler

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası: % 10,00

Kartonsan: %9,99

Ege Endüstri: % 6,47

Deva Holding: %4,50

Şekerbank: % 3,50

İş Finansal Kalkınma: %3,46

Halk GMYO: %3,01

Karel Elektronik: % 2,92

Netaş Telekomünikasyon: % 2,78

Net Holding: %2,71

En çok değer kaybeden hisseler

Tümosan Motor ve Traktör: % -2,69

Kerevitaş Gıda: % -2,50

Zorlu Enerji: % -1,80

Odaş Elektrik: % -1,72

Akiş GMYO: % -1,58

Anadolu Grubu Holding: % -1,45

İpek Doğal Enerji: % -1,44

MLP Sağlık: % -1,25

Good-Year: % -1,12

Mavi Giyim: % -1,09

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