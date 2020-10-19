En çok kazandıran hisseler belli oldu

19 Ekim 2020

Yatırımcılar hisselerde yaşanan artış ve azalışları yakından takip ediyor. Bugünün verilerine göre Borsa İstanbul BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan hisseler belli oldu. Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisselerin başında yüzde 10 artışla Kartonsan geldi. Kartonsan'ı Ege Endüstri, T.S.K.B. ve Şekerbank takip etti.

Kartonsan yüzde 10 değer kazanırken, Ege Endüstri yüzde 9,99, T.S.K.B yüzde 9,37, Şekerbank yüzde 7,07, Otokar ise yüzde 5,20 değer kazandı.

İşte günün en çok değer kazanan 10 hissesi:

Kartonsan: %10,00

Ege Endüstri: %9,99

T.S.K.B.: %9,37

Şekerbank: %7,07

Otokar: %5,20

Albaraka Türk: %4,91

Deva Holding: %4,85

Çemtaş: %4,34

Good-Year: %3,55

Alarko GMYO: % 3,23