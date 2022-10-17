En çok teşvikli yatırım yapan borsa şirketleri
Bir hisse senedinin fiyatı gelecekteki yatırım projeksiyonuyla fiyatlanır mı? Özellikle SASA yatırımcılarının astronomik yükselen hisse fiyatlarına dayanak noktası olarak gösterdiği Adana’daki polimer ve PTA yatırımlarının ardından bu tartışma alevlendi. Peki hangi borsa şirketi hangi teşvikli yatırımları yapıyor? SASA için geçerli olan bu hisseler için de geçerli olabilir mi?
Barış ERKAYA
Son günlerde sosyal medyada iki tür borsa yatırımcıları ve uzmanları arasında çok sert bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışmanın odak noktasında ise özellikle SASA’nın olduğu görülüyor. SASA’nın piyasa değerinin Koç Holding ve Sabancı Holding’in toplam piyasa değerini geçmiş olması, büyüme ve değer yatırımcıları arasında amansız bir tartışma başlatmış durumda. Daha önce de analizlerimizde bu tartışmanın farklı boyutlarına dikkat çekmiştik. Şimdi ise tartışmanın SASA tarafında yer alanların dayanak noktasını rakamlarla ortaya koymaya ve her iki tarafın da yararlanacağı bir kaynak ortaya koymaya çalıştık.
Gelecekteki yatırımların fiyatlaması meselesi
Öncelikle tartışmanın taraflarının savunduğu doneleri bir inceleyelim. SASA’nın piyasa değerinin 191 milyar 968 milyon TL’ye ya da bugünkü dolar kuruyla 10.3 milyar dolar piyasa değerine ulaşması, bazı analistlerin ve yatırımcıların 7 milyar dolarlık Koç Holding ve 3.1 milyar dolarlık Sabancı Holding’in toplamına ulaşan bu piyasa değerini eleştirmesine neden oldu. Bu eleştirmenlere göre fiyatlama, piyasa gerçeklerinden kopuk.
Öte yandan SASA’nın tutkulu savunucuları SASA’nın Türkiye’nin cari açığını kapatacağını iddia ettikleri yatırımlarının yani şirketin geleceğinin fiyatlandığını savunuyor. Burada SASA yatırımcıları ikiye ayrılıyor. Kimi SASA’nın sahibi Erdemoğlu Holding’in yönetim stratejisinin bu farkı sağladığını savunurken, diğer bir kısmı ise sorunun Koç Holding ve Sabancı Holding gibi şirketlerin ucuz fiyatlanmasından kaynaklandığı inancında.
Objektif verilerle konuşursak
İşin bu kısmı sübjektif olabileceği için biz objektif rakamları ortaya koymak istedik. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2018-2022 yılları arasında aynen SASA gibi yatırım teşvik belgesi aldığı, yani devlet tarafından desteklenen yatırımlarını yıl yıl ve tek tek on binlerce teşvik belgesi arasından araştırarak listeledik.
Verilerin derinliklerine inmeden önce bir hatırlatma yapmakta fayda var. Bu listede göreceğiniz rakamlar Türkiye’de son 5 yılda yapılmış en büyük yatırımları değil, borsaya kote olan ve teşvik belgesine bağlanmış olan en büyük yatırımları gösteriyor. Yoksa borsaya açık olmamasına rağmen bu tabloda gördüklerimizin misli misli fazla yatırımlar yapan birçok da şirket bulunuyor.
Şimdi dönelim verilere.
En büyük teşvikli yatırım Ford Otosan’ın
Türkiye’de Borsa İstanbul’a kote son 5 yıl içerisinde kimi tamamlanmış, kimi ise hala yatırımına devam edilen yatırımların toplam tutarı 89.5 milyar TL seviyesinde. Toplam 128 şirket tarafından yapılan irili ufaklı bu teşvikli yatırımlar içerisinde en büyük yatırım tutarına sahip şirket Ford Otosan. Ford Otosan, 2020 yılı sonunda Kocaeli’de gerçekleştireceği yeni nesil ticari araç ve dev batarya üretim tesisi yatırımı için çizdiği projeksiyonda yatırım tutarını 20.5 milyar TL olarak öngördü. Ford Otosan’ın piyasa değeri 6 milyar 530 milyon dolar seviyesinde.
Ford Otosan’ı muazzam büyüklükteki uçak alımlarıyla Pegasus Havayolları izliyor. Pegasus’un yıllara varan ve teşvik belgesine bağlanmış uçak alımlarının boyutu 17 milyar 615 milyon TL. Pegasus’un piyasa değeri 1.6 milyar dolarda.
Üçüncü sırada SASA’nın toplam 2 yatırımda öngördüğü teşvikli 11 milyar 444 milyon TL’lik yatırımı yer alıyor. SASA’nın piyasa değeri 10.3 milyar dolar.
SASA’nın ardından son aldığı teşvik belgesiyle iki ayrı yatırımda SMART Güneş Enerjisi 7.6 milyar TL’lik yatırımıyla dikkat çekiyor. Smart Güneş Enerjisi’nin piyasa değeri 13.2 milyon dolar seviyesinde.
Şişecam, geçtiğimiz yıllarda birleşerek konsolide ettiği Trakya Cam, Denizli Cam, Anadolu Cam, Paşabahçe gibi şirketlerin de toplam 12 yatırımıyla son 5 yılda 4.9 milyar TL’lik teşvikli yatırım planlamıştı. Şişecam’ın piyasa değeri 4.8 milyar dolar.
Sıralamada yer alan diğer şirketler, 3 milyar TL’lik yatırımla Vestel Beyaz Eşya (820 milyon dolar piyasa değeri), 2.85 milyar TL’lik yatırımla Arçelik (2.6 milyar dolar piyasa değeri), 1.85 milyar TL’lik yatırımıyla Türk Traktör (938 milyon dolar piyasa değeri), 1.5 milyar TL’lik yatırımıyla (iştirak yatırımları hariç) Aselsan (3.8 milyar dolar piyasa değeri), 1.27 milyar TL yatırımıyla Aydem Enerji (604 milyon dolar piyasa değeri), 1.1 milyar TL’lik yatırımıyla EnerjiSA (1.2 milyar dolarlık piyasa değeri), 1.1 milyar TL’lik yatırımıyla Vestel Elektronik (736 milyon dolarlık piyasa değeri).
Yatırımlarını tamamlayanlara da dikkat!
Peki son 4 yılda tamamlananlara da bir göz atalım. Öyle ya bu süreç içerisinde çok daha önceden planlanmış ve bu süreç içerisinde yatırımlarını tamamlamış da bir sürü şirket bulunuyor.
Bu listede ise zirvede 16.7 milyar TL’lik uçak yatırımını tamamlamış olan THY yer alıyor. THY’nin piyasa değeri 6.7 milyar dolar. Onu 1.9 milyar TL yatırımını tamamlamış Tofaş Oto Fabrika (2.6 milyar dolar piyasa değeri), 1.54 milyar TL’lik yatırımını tamamlamış TÜPRAŞ (4.95 milyar dolar piyasa değeri), 1 milyar TL’lik Superonline altyapı yatırımını tamamlamış Turkcell (2.78 milyar dolar piyasa değeri) izliyor.
2019-2022 arasında bu şirketlerin yaptığı toplam teşvikli yatırım tutarı 28.5 milyar TL seviyesinde.
Verilerin daha kapsamlı (yatırım yapmış tüm şirketlerin sıralamasının yer aldığı) tablolara haberin dunya.com’daki dijital versiyonunda ulaşabilirsiniz. Sayfa kısıtı nedeniyle basılı gazete versiyonunda yukarıdan aşağıya en dikkat çekici olan yatırımları sıralayabildik.
ASIL MESELE YATIRIMIN FİNANSMANI
Peki bu verilerden nasıl yararlanabilirsiniz?
Şirketlerin yatırım kararı alması ve hatta bu yatırımlarına teşvik almaları için çok da fazla şeye gerek yok. Bir yönetim kurulu kararı ve teşvik için belirli fizibilite ve projeksiyon raporlarıyla bunların elde edilmesi mümkün. Zaten bir teşvik belgesi şarta bağlı bir belge olarak kabul ediliyor. Yani yatırım başladıkça devreye giriyor. Eğer tamamlanamazsa da hızla iptal ediliyor.
Asıl mühim olan ise bu yatırımların nasıl finanse edilebileceği meselesi. Yani dev yatırım kararları almış olan bu şirketler eğer yatırımlarını finanse edebilirlerse üretim kapasitelerini görülmemiş seviyelere çıkararak Türkiye’de, dünyada veya Avrupa’da hitap ettikleri pazarlarda bir numaralı üretici haline de gelebilir. Yeter ki bu kredibiliteye sahip olsunlar.
Bu nedenle yatırımcıların bu verileri şirketlerin finansman kapasiteleriyle kıyaslayarak değerlendirmeleri gerekiyor. Uzmanlar, bu kapasiteye sahip şirketlerin ilerleyen dönemde hisse senedi piyasasında da değerlenmesinin mümkün olduğu inancında. Fakat kaç yıl sonrasının fiyatlandığı ve bu fiyatlamanın gerçekçi olup olmadığı konusunda aynı sektörde faaliyet gösteren uluslararası rakiplerini de kıyaslamak önemli bir kriter olabilir. İlerleyen haftalarda da Borsa İstanbul’da işlem gören belli başlı şirketlerin uluslararası emsalleriyle kıyaslamasını incelemeye çalışacağız.
|2018-2022 ARASINDA BIST ŞİRKETLERİNİN BELGESİNİ ALDIĞI TEŞVİKLİ YATIRIM TUTARLARI
|Firmanın Adı
|Toplam Yatırım Tutarı (TL)
|Yatırım Adedi
|Ödenmiş Sermaye (TL)
|Sermaye Başına Yatırım (TL)
|FORD OTOSAN
|20,501,205,701
|1
|350,910,000
|58.42
|PEGASUS AIRLINES
|17,615,000,000
|1
|102,299,707
|172.19
|SASA POLYESTER
|11,444,091,637
|2
|2,240,000,000
|5.11
|SMART GÜNEŞ ENERJİSİ
|7,639,074,627
|2
|153,000,000
|49.93
|ŞİŞECAM *
|4,862,988,353
|12
|3,063,214,056
|1.59
|VESTEL BEYAZ EŞYA
|3,036,323,296
|1
|1,600,000,000
|1.90
|ARÇELİK
|2,847,672,850
|11
|675,728,205
|4.21
|TÜPRAŞ
|2,561,883,608
|2
|275256514
|9.31
|TÜRK TRAKTÖR
|1,849,437,919
|3
|53,369,000
|34.65
|ASELSAN
|1,534,359,288
|10
|2,280,000,000
|0.67
|AYDEM ENERJİ
|1,266,784,981
|2
|705,000,000
|1.80
|ENERJİSA
|1,096,120,936
|4
|1,181,068,967
|0.93
|VESTEL ELEKTRONİK
|1,063,032,108
|1
|335,456,275
|3.17
|ÇİMSA
|842,700,000
|2
|135,084,442
|6.24
|BURSA ÇİMENTO
|825,058,480
|1
|1,500,000,000
|0.55
|ALARKO GYO
|780,000,000
|1
|64,400,000
|12.11
|YATAŞ
|771,369,690
|2
|149,798,932
|5.15
|ANADOLU ISUZU
|698,998,139
|2
|84,000,000
|8.32
|JANTSA
|663,292,512
|3
|88,245,000
|7.52
|YAYLA AGRO GIDA
|605,577,330
|2
|472,600,000
|1.28
|QUA GRANİTE
|584,139,999
|1
|240,000,000
|2.43
|DEVA HOLDİNG
|528,896,722
|2
|200,019,288
|2.64
|BOSSA
|484,725,325
|7
|356,000,000
|1.36
|DARDANEL ÖNENTAŞ
|454,684,252
|3
|586,099,283
|0.78
|EGE PROFİL
|380,843,562
|2
|80,980,794
|4.70
|GALATA WIND ENERJİ
|370,000,000
|1
|534,791,458
|0.69
|MONDİ OLMUKSAN
|346,721,121
|2
|247,102,500
|1.40
|DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK
|303,136,241
|4
|162,000,000
|1.87
|EUROPAP TEZOL KAĞIT
|260,730,946
|2
|220,000,000
|1.19
|KARSAN OTOMOTİV
|240,767,880
|1
|900,000,000
|0.27
|ÇELEBİ HAVA SERVİSİ
|232,100,000
|1
|24,300,000
|9.55
|HEKTAŞ
|228,723,100
|5
|1,402,105,632
|0.16
|AKSA AKRİLİK
|170,421,524
|4
|323,750,000
|0.53
|AYES ÇELİK HASIR
|167,447,880
|4
|15,028,200
|11.14
|PARSAN
|164,275,484
|1
|77,112,000
|2.13
|KORDSA
|163,915,866
|6
|194,529,076
|0.84
|TUKAŞ
|155,332,676
|4
|490,770,000
|0.32
|ÜLKER BİSKÜVİ
|153,708,173
|1
|342,000,000
|0.45
|EUROPEN ENDÜSTRİ
|139,358,923
|6
|168,780,000
|0.83
|ALKİM ALKALİ KİMYA
|139,256,336
|2
|150,000,000
|0.93
|PANELSAN
|132,039,792
|2
|75,000,000
|1.76
|GEN İLAÇ
|128,000,000
|1
|300,000,000
|0.43
|GOODYEAR
|124,387,392
|3
|270,000,000
|0.46
|BAGFAŞ
|121,640,580
|1
|135,000,000
|0.90
|YÜNSA
|113,276,009
|2
|29,160,000
|3.88
|UŞAK SERAMİK
|112,762,806
|2
|245,000,000
|0.46
|BAK AMBALAJ
|110,557,236
|1
|36,000,000
|3.07
|KRİSTAL KOLA
|101,537,930
|2
|192,000,000
|0.53
|KARSU TEKSTİL
|101,351,161
|2
|35,100,498
|2.89
|BİLİCİ YATIRIM
|95,595,102
|4
|100,000,000
|0.96
|MEGA POLİETİLEN
|92,926,440
|3
|125,000,000
|0.74
|EGE PLASTİK
|91,553,236
|2
|27,825,601
|3.29
|MİGROS
|89,727,500
|1
|181,054,233
|0.50
|ORMA
|87,755,000
|1
|27,200,000
|3.23
|KUVVA GIDA
|83,063,000
|1
|25,118,111
|3.31
|LÜKS KADİFE
|82,140,366
|3
|10,000,000
|8.21
|PINAR SÜT
|81,620,397
|3
|44,951,051
|1.82
|SÖNMEZ PAMUKLU
|80,622,190
|1
|130,000,000
|0.62
|TAT GIDA
|76,265,739
|5
|136,000,000
|0.56
|ÇEMAŞ DÖKÜM
|74,469,173
|4
|791,000,000
|0.09
|KERVAN GIDA
|73,635,713
|3
|240,000,000
|0.31
|ACISELSAN ACIPAYAM
|73,635,073
|1
|10,721,700
|6.87
|DİNAMİK ISI
|68,219,529
|4
|79,818,750
|0.85
|MENDERES TEKSTİL
|67,434,268
|3
|250,000,000
|0.27
|SELVA GIDA
|64,367,604
|1
|78,000,000
|0.83
|GÖLTAŞ ÇİMENTO
|62,930,484
|1
|18,000,000
|3.50
|THY
|61,103,711
|1
|1,380,000,000
|0.04
|MONDİ TİRE KUTSAN
|60,951,545
|3
|200,000,000
|0.30
|DYO BOYA
|59,057,500
|2
|100,000,000
|0.59
|ÇELİK HALAT
|58,356,727
|1
|41,500,000
|1.41
|OYAK ÇİMENTO
|55,635,125
|1
|1,159,793,441
|0.05
|KALEKİM
|49,890,000
|3
|115,000,000
|0.43
|MAKİM MAKİNA
|47,087,554
|1
|56,000,000
|0.84
|LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
|46,773,250
|1
|36,000,000
|1.30
|ANATOLİA TANI
|46,100,639
|1
|110,000,000
|0.42
|KENT GIDA
|39,636,689
|1
|220,000,000
|0.18
|ADEL KALEMCİLİK
|38,449,769
|2
|23,625,000
|1.63
|BİM
|37,181,595
|1
|607,200,000
|0.06
|A.V.O.D.
|36,343,000
|1
|270,000,000
|0.13
|SAFKAR
|35,977,081
|1
|35,250,000
|1.02
|TÜMOSAN
|35,000,000
|1
|115,000,000
|0.30
|KOCAER ÇELİK
|33,478,514
|1
|233,500,000
|0.14
|İMAŞ MAKİNA
|33,140,820
|2
|37,000,000
|0.90
|KEREVİTAŞ
|29,113,930
|1
|662,000,000
|0.04
|BMS ÇELİK HASIR
|28,844,287
|2
|36,085,000
|0.80
|BANVİT
|28,734,289
|3
|100,023,579
|0.29
|REYSAŞ GYO
|28,557,815
|4
|500,000,000
|0.06
|ANADOLU EFES
|27,994,353
|3
|592,105,263
|0.05
|ETİLER GIDA
|27,053,611
|1
|40,000,000
|0.68
|BANTAŞ
|26,907,979
|2
|120,937,500
|0.22
|MERKO GIDA
|26,832,590
|1
|88,222,387
|0.30
|COCA-COLA İÇECEK
|26,423,936
|2
|254,370,782
|0.10
|GERSAN ELEKTRİK
|26,224,719
|2
|80,000,000
|0.33
|ARSAN TEKSTİL
|26,000,000
|1
|204,449,465
|0.13
|EMEK ELEKTRİK
|25,075,000
|1
|75,000,000
|0.33
|HATEKS
|23,585,296
|2
|63,000,000
|0.37
|ULUSOY UN
|23,000,000
|2
|190,970,000
|0.12
|PLASTİKKART
|22,800,009
|1
|22,750,000
|1.00
|GENTAŞ
|22,709,426
|1
|224,242,255
|0.10
|AFYON ÇİMENTO
|22,500,000
|1
|400,000,000
|0.06
|İHLAS EV ALETLERİ
|21,994,096
|2
|350,500,000
|0.06
|F-M İZMİT PİSTON
|21,607,376
|1
|14,276,790
|1.51
|BRİSA
|19,940,639
|1
|305,116,875
|0.07
|FORMET METAL
|16,709,815
|3
|246,000,000
|0.07
|AKÇANSA
|16,500,000
|1
|191,447,068
|0.09
|VİKİNG KAĞIT
|15,500,000
|1
|42,000,000
|0.37
|OYLUM SINAİ YAT.
|13,261,950
|2
|85,000,000
|0.16
|FRİGO-PAK GIDA
|12,260,000
|1
|122,350,000
|0.10
|AKIN TEKSTİL
|11,644,164
|2
|25,200,000
|0.46
|DESA DERİ
|11,025,660
|1
|49,221,970
|0.22
|TEMAPOL POLİMER
|10,863,188
|2
|14,175,000
|0.77
|BURÇELİK
|8,512,520
|1
|8,424,000
|1.01
|KONFRUT GIDA
|8,262,478
|1
|132,000,000
|0.06
|EGE SERAMİK
|8,000,000
|1
|75,000,000
|0.11
|IŞIK PLASTİK
|7,800,456
|1
|212,918,465
|0.04
|TURK İLAÇ
|6,150,000
|1
|161,805,000
|0.04
|PINAR SU
|5,310,000
|1
|94,762,708
|0.06
|GİRİŞİM ELEKTRİK
|5,250,034
|1
|115,000,000
|0.05
|MİA TEKNOLOJİ
|5,236,065
|1
|38,000,000
|0.14
|RTA LABORATUVARLARI
|5,035,831
|1
|100,000,000
|0.05
|İZMİR FIRÇA
|4,653,017
|1
|59,062,500
|0.08
|YONGA MOBİLYA
|4,597,700
|1
|16,800,000
|0.27
|KAPLAMİN AMBALAJ
|4,303,377
|1
|20,000,000
|0.22
|İHLAS HOLDİNG
|4,300,000
|1
|1,500,000,000
|0.00
|ELİTE NATUREL GIDA
|3,671,357
|1
|54,000,000
|0.07
|SARAY MATBACILIK
|3,086,776
|2
|36,600,000
|0.08
|MERCAN KİMYA
|2,015,500
|1
|63,456,982
|0.03
|NİĞBAŞ
|1,950,000
|1
|54,000,000
|0.04
|İŞBİR SENTETİK
|1,356,000
|1
|141,465,994
|0.01
|92,042,989,943
* Birleşme işleminden önceki Paşabahçe, Trakya Cam, Denizli Cam, Anadolu Cam, Camiş Madencilik yatırımları da dahil edilmiştir
|2018-2022 ARASINDA BIST ŞİRKETLERİNİN BELGESİNİ ALDIĞI TEŞVİKLİ YATIRIM TUTARLARI
|Firmanın Adı
|Toplam Yatırım Tutarı (TL)
|Yatırım Adedi
|Ödenmiş Sermaye (TL)
|Sermaye Başına Yatırım (TL)
|TÜPRAŞ
|2,561,883,608
|3
|275,256,514
|9.31
|FORD OTOSAN
|20,501,205,701
|1
|350,910,000
|58.42
|PEGASUS AIRLINES
|17,615,000,000
|1
|102,299,707
|172.19
|SASA POLYESTER
|11,444,091,637
|2
|2,240,000,000
|5.11
|SMART GÜNEŞ ENERJİSİ
|7,639,074,627
|2
|153,000,000
|49.93
|ŞİŞECAM *
|4,862,988,353
|12
|3,063,214,056
|1.59
|VESTEL BEYAZ EŞYA
|3,036,323,296
|1
|1,600,000,000
|1.90
|ARÇELİK
|2,847,672,850
|11
|675,728,205
|4.21
|TÜRK TRAKTÖR
|1,849,437,919
|3
|53,369,000
|34.65
|ASELSAN
|1,534,359,288
|10
|2,280,000,000
|0.67
|AYDEM ENERJİ
|1,266,784,981
|2
|705,000,000
|1.80
|ENERJİSA
|1,096,120,936
|4
|1,181,068,967
|0.93
|VESTEL ELEKTRONİK
|1,063,032,108
|1
|335,456,275
|3.17
|ÇİMSA
|842,700,000
|2
|135,084,442
|6.24
|BURSA ÇİMENTO
|825,058,480
|1
|1,500,000,000
|0.55
|ALARKO GYO
|780,000,000
|1
|64,400,000
|12.11
|YATAŞ
|771,369,690
|2
|149,798,932
|5.15
|ANADOLU ISUZU
|698,998,139
|2
|84,000,000
|8.32
|JANTSA
|663,292,512
|3
|88,245,000
|7.52
|YAYLA AGRO GIDA
|605,577,330
|2
|472,600,000
|1.28
|QUA GRANİTE
|584,139,999
|1
|240,000,000
|2.43
|DEVA HOLDİNG
|528,896,722
|2
|200,019,288
|2.64
|BOSSA
|484,725,325
|7
|356,000,000
|1.36
|DARDANEL ÖNENTAŞ
|454,684,252
|3
|586,099,283
|0.78
|EGE PROFİL
|380,843,562
|2
|80,980,794
|4.70
|GALATA WIND ENERJİ
|370,000,000
|1
|534,791,458
|0.69
|MONDİ OLMUKSAN
|346,721,121
|2
|247,102,500
|1.40
|DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK
|303,136,241
|4
|162,000,000
|1.87
|EUROPAP TEZOL KAĞIT
|260,730,946
|2
|220,000,000
|1.19
|KARSAN OTOMOTİV
|240,767,880
|1
|900,000,000
|0.27
|ÇELEBİ HAVA SERVİSİ
|232,100,000
|1
|24,300,000
|9.55
|HEKTAŞ
|228,723,100
|5
|1,402,105,632
|0.16
|AKSA AKRİLİK
|170,421,524
|4
|323,750,000
|0.53
|AYES ÇELİK HASIR
|167,447,880
|4
|15,028,200
|11.14
|PARSAN
|164,275,484
|1
|77,112,000
|2.13
|KORDSA
|163,915,866
|6
|194,529,076
|0.84
|TUKAŞ
|155,332,676
|4
|490,770,000
|0.32
|ÜLKER BİSKÜVİ
|153,708,173
|1
|342,000,000
|0.45
|EUROPEN ENDÜSTRİ
|139,358,923
|6
|168,780,000
|0.83
|ALKİM ALKALİ KİMYA
|139,256,336
|2
|150,000,000
|0.93
|PANELSAN
|132,039,792
|2
|75,000,000
|1.76
|GEN İLAÇ
|128,000,000
|1
|300,000,000
|0.43
|GOODYEAR
|124,387,392
|3
|270,000,000
|0.46
|BAGFAŞ
|121,640,580
|1
|135,000,000
|0.90
|YÜNSA
|113,276,009
|2
|29,160,000
|3.88
|UŞAK SERAMİK
|112,762,806
|2
|245,000,000
|0.46
|BAK AMBALAJ
|110,557,236
|1
|36,000,000
|3.07
|KRİSTAL KOLA
|101,537,930
|2
|192,000,000
|0.53
|KARSU TEKSTİL
|101,351,161
|2
|35,100,498
|2.89
|BİLİCİ YATIRIM
|95,595,102
|4
|100,000,000
|0.96
|MEGA POLİETİLEN
|92,926,440
|3
|125,000,000
|0.74
|EGE PLASTİK
|91,553,236
|2
|27,825,601
|3.29
|MİGROS
|89,727,500
|1
|181,054,233
|0.50
|ORMA
|87,755,000
|1
|27,200,000
|3.23
|KUVVA GIDA
|83,063,000
|1
|25,118,111
|3.31
|LÜKS KADİFE
|82,140,366
|3
|10,000,000
|8.21
|PINAR SÜT
|81,620,397
|3
|44,951,051
|1.82
|SÖNMEZ PAMUKLU
|80,622,190
|1
|130,000,000
|0.62
|TAT GIDA
|76,265,739
|5
|136,000,000
|0.56
|ÇEMAŞ DÖKÜM
|74,469,173
|4
|791,000,000
|0.09
|KERVAN GIDA
|73,635,713
|3
|240,000,000
|0.31
|ACISELSAN ACIPAYAM
|73,635,073
|1
|10,721,700
|6.87
|DİNAMİK ISI
|68,219,529
|4
|79,818,750
|0.85
|MENDERES TEKSTİL
|67,434,268
|3
|250,000,000
|0.27
|SELVA GIDA
|64,367,604
|1
|78,000,000
|0.83
|GÖLTAŞ ÇİMENTO
|62,930,484
|1
|18,000,000
|3.50
|THY
|61,103,711
|1
|1,380,000,000
|0.04
|MONDİ TİRE KUTSAN
|60,951,545
|3
|200,000,000
|0.30
|DYO BOYA
|59,057,500
|2
|100,000,000
|0.59
|ÇELİK HALAT
|58,356,727
|1
|41,500,000
|1.41
|OYAK ÇİMENTO
|55,635,125
|1
|1,159,793,441
|0.05
|KALEKİM
|49,890,000
|3
|115,000,000
|0.43
|MAKİM MAKİNA
|47,087,554
|1
|56,000,000
|0.84
|LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ
|46,773,250
|1
|36,000,000
|1.30
|ANATOLİA TANI
|46,100,639
|1
|110,000,000
|0.42
|KENT GIDA
|39,636,689
|1
|220,000,000
|0.18
|ADEL KALEMCİLİK
|38,449,769
|2
|23,625,000
|1.63
|BİM
|37,181,595
|1
|607,200,000
|0.06
|A.V.O.D.
|36,343,000
|1
|270,000,000
|0.13
|SAFKAR
|35,977,081
|1
|35,250,000
|1.02
|TÜMOSAN
|35,000,000
|1
|115,000,000
|0.30
|KOCAER ÇELİK
|33,478,514
|1
|233,500,000
|0.14
|İMAŞ MAKİNA
|33,140,820
|2
|37,000,000
|0.90
|KEREVİTAŞ
|29,113,930
|1
|662,000,000
|0.04
|BMS ÇELİK HASIR
|28,844,287
|2
|36,085,000
|0.80
|BANVİT
|28,734,289
|3
|100,023,579
|0.29
|REYSAŞ GYO
|28,557,815
|4
|500,000,000
|0.06
|ANADOLU EFES
|27,994,353
|3
|592,105,263
|0.05
|ETİLER GIDA
|27,053,611
|1
|40,000,000
|0.68
|BANTAŞ
|26,907,979
|2
|120,937,500
|0.22
|MERKO GIDA
|26,832,590
|1
|88,222,387
|0.30
|COCA-COLA İÇECEK
|26,423,936
|2
|254,370,782
|0.10
|GERSAN ELEKTRİK
|26,224,719
|2
|80,000,000
|0.33
|ARSAN TEKSTİL
|26,000,000
|1
|204,449,465
|0.13
|EMEK ELEKTRİK
|25,075,000
|1
|75,000,000
|0.33
|HATEKS
|23,585,296
|2
|63,000,000
|0.37
|ULUSOY UN
|23,000,000
|2
|190,970,000
|0.12
|PLASTİKKART
|22,800,009
|1
|22,750,000
|1.00
|GENTAŞ
|22,709,426
|1
|224,242,255
|0.10
|AFYON ÇİMENTO
|22,500,000
|1
|400,000,000
|0.06
|İHLAS EV ALETLERİ
|21,994,096
|2
|350,500,000
|0.06
|F-M İZMİT PİSTON
|21,607,376
|1
|14,276,790
|1.51
|BRİSA
|19,940,639
|1
|305,116,875
|0.07
|FORMET METAL
|16,709,815
|3
|246,000,000
|0.07
|AKÇANSA
|16,500,000
|1
|191,447,068
|0.09
|VİKİNG KAĞIT
|15,500,000
|1
|42,000,000
|0.37
|OYLUM SINAİ YAT.
|13,261,950
|2
|85,000,000
|0.16
|FRİGO-PAK GIDA
|12,260,000
|1
|122,350,000
|0.10
|AKIN TEKSTİL
|11,644,164
|2
|25,200,000
|0.46
|DESA DERİ
|11,025,660
|1
|49,221,970
|0.22
|TEMAPOL POLİMER
|10,863,188
|2
|14,175,000
|0.77
|BURÇELİK
|8,512,520
|1
|8,424,000
|1.01
|KONFRUT GIDA
|8,262,478
|1
|132,000,000
|0.06
|EGE SERAMİK
|8,000,000
|1
|75,000,000
|0.11
|IŞIK PLASTİK
|7,800,456
|1
|212,918,465
|0.04
|TURK İLAÇ
|6,150,000
|1
|161,805,000
|0.04
|PINAR SU
|5,310,000
|1
|94,762,708
|0.06
|GİRİŞİM ELEKTRİK
|5,250,034
|1
|115,000,000
|0.05
|MİA TEKNOLOJİ
|5,236,065
|1
|38,000,000
|0.14
|RTA LABORATUVARLARI
|5,035,831
|1
|100,000,000
|0.05
|İZMİR FIRÇA
|4,653,017
|1
|59,062,500
|0.08
|YONGA MOBİLYA
|4,597,700
|1
|16,800,000
|0.27
|KAPLAMİN AMBALAJ
|4,303,377
|1
|20,000,000
|0.22
|İHLAS HOLDİNG
|4,300,000
|1
|1,500,000,000
|0.00
|ELİTE NATUREL GIDA
|3,671,357
|1
|54,000,000
|0.07
|SARAY MATBACILIK
|3,086,776
|2
|36,600,000
|0.08
|MERCAN KİMYA
|2,015,500
|1
|63,456,982
|0.03
|NİĞBAŞ
|1,950,000
|1
|54,000,000
|0.04
|İŞBİR SENTETİK
|1,356,000
|1
|141,465,994
|0.01