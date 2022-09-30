En fazla altın alımı TCMB'den

Dünya Altın Konseyi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bu yıl en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası olduğunu duyurdu.

Dünya Altın Konseyi açıklamasına göre, merkez bankalarının net altın alımları ağustos ayında geriledi.

Bankaların altınla alakalı aktivitelerinde azalma görülürken, sadece az sayıda banka aylık olarak altın rezervlerine katkıda bulundu.

Sadece üç merkez bankası altın rezervlerini 1 ton veya 1 tondan fazla artırdı. Buna göre, TCMB, bu yıl en fazla altın alımı gerçekleştiren merkez bankası oldu.

TCMB ağustos ayında altın rezervlerine 9 ton daha ekledi. Yıl başından bu yana gerçekleştirdiği altın alımları 84 tona yükselen TCMB'nin toplam rezervleri 478 tonla 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Özbekistan da ağustos ayında rezervlerine 9 ton altın ekledi. Ülkenin yıl başından bu yana gerçekleştirdiği altın alımı ise 19 ton oldu. Özbekistan'ın toplam altın rezervi böylece 381 tona ulaştı.

Katar Merkez Bankası'nın yayınladığı öncü veriler de bankanın ağustos ayında rezervlerini artıracağını ortaya koyuyor. Bankanın altın rezervi, temmuz ayında yıl başına göre yüzde 27 yani 16 ton artarak 72 tona ulaştı.