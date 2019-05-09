En fazla reel getiriyi dolar sağladı

09 Mayıs 2019

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,35, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,65 ile dolarda gerçekleşti.

ÜFE ile indirgendiğinde; euro yüzde 1,73, külçe altın yüzde 0,94 yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi yüzde 1,46, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6,75 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,52 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise; euro yüzde 3,02, külçe altın yüzde 2,22 oranında yatırımcısına kazanç sağlarken, mevduat faizi yüzde 0,21, DİBS yüzde 5,57, BIST 100 endeksi yüzde 6,34 kayba yol açtı.

Yıllık değerlendirmede en çok borsa kaybettirdi

Dolar 3 aylık değerlendirmede ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,36, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,16 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Bu dönemde DİBS, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,40, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,75 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araç oldu.

6 aylık değerlendirmeye göre DİBS, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,04, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,02 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı.

Aynı dönemde euro, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,88, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,61 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise; dolar, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,59 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan yıllık dönemde, BIST 100 endeksinin ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,35, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 27,42 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.