En kritik toplantı için gözler Merkez’de

20 Ağustos 2020

ŞEBNEM TURHAN

Merkez Bankası uzunca bir süre kamu bankalarının desteğiyle 6.85 lirada sabit bir seyir izleyen dolar kurunda hareketlenmenin başladığı 27 Temmuz’dan bugüne aldığı likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde piyasa faizini yaklaşık 200 baz puan artırdı. Bankanın ağırlıklı ortalama fonlama faizi 27 Temmuz’da yüzde 7,53’ten yüzde 9,31’e yükseldi. Bu rakam 24 Mart’tan beri en yüksek seviyeye işaret ediyor yani 4 ayın en yüksek seviyesi. Merkez Bankası bugünkü Para Politikaları Kurulu toplantısı öncesinde de geleneksel yöntemle repo ihalesi düzenleyerek sıkılaştırmaya devam etti. Dünkü ihalede ortalama yüzde 11,27 basit faizden 10 milyar TL fonlama sağlandı. Bugün kararı açıklanacak PPK’da ise ekonomistler politika faizi olan yüzde 8,25’te bir değişiklik beklemiyor.

Pandemi döneminde 250 baz puan

Bugünkü PPK’da değişiklik beklenmese ve son haziran ve temmuz toplantılarında Merkez Bankası politika faizini sabit tutsa da Başkan Murat Uysal’ın göreve geldiği Temmuz 2019’dan bu yana toplam bin 575 baz puanlık faiz indirimine gidilmiş, politika faizi yüzde 24’ten yüzde 8,25’e kadar düşürülmüştü. Merkez Bankası, mart, nisan ve mayıs aylarında politika faizini toplamda 250 baz puan aşağı çekmişti.

Merkez Bankası 7 Ağustos’tan beri olduğu gibi dün de yüzde 8,25 seviyesindeki politika faizinden bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Yani piyasaya politika faizinden fonlama yapmadı. Bunun yerine geleneksel yöntemli repo ihaleleri düzenleyerek faiz oranlarını bankaların tekliflerine göre belirlemeyi sürdürdü. 10 milyar TL miktarlı ihaleye 53.2 milyar lira teklif geldi ve ortalama basit faiz yüzde 11,27 olarak belirlendi. Önceki günkü ihalede faiz oranı yüzde 11,30 idi. Dünkü ihaledeki faiz oranı da geç likidite penceresi faizi olan yüzde 11,25’in üzerinde gerçekleşti.

Borç alma limitlerinde düşüş devrede

Dün ayrıca Merkez Bankası’nın önceki gün ilan ettiği bir diğer sıkılaştırma önlemi olan bankalararası para piyasasında borç alabilme limitlerinin yarıya düşürülmesi uygulaması da devreye girdi. Bankalar yüzde 9,75 olan faiz koridoru üst limitinden bu kanaldan boçlanma sağlayabiliyor. Bunun miktarı da dün itibariyle yarıya indirilerek likidite kısıtlaması sağlandı.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, kurda dalgalanmanın başlamasıyla para politikalarının odak noktasını daraltıcı yönde değiştirerek Merkez Bankası’nın Türk Lirası likiditesini kısarak ağırlıklı ortalama fonlama faizini artırmaya başladığını hatırlatarak “Bu kapsamda yüzde 8,25’te 1 haftalık repo penceresi önemini yitirmiş ve bankalar daha yüksek faiz oranlarından borçlanmaktadır. Bankalar, yüzde 9,75 olan gecelik borç verme faizi ve yüzde 11,25 geç likidite penceresi faiz oranlarına doğru yönlendirilmektedir. TCMB’nin gecelik borçlanma imkanlarını yarı yarıya kısması, GLP’ye olan yönelimi de artıracağından, ağırlıklı ortalama fonlama faizi artmayı sürdürecektir” dedi.

Faiz koridoru üst bandında artırma ihtimali

Merkez Bankası’nın bugünkü toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemediğini vurgulayan Erkan, şunları söyledi: “Bununla beraber, Türk Lirası sıkılaşmasına devam edecektir, dolayısıyla ağırlıklı ortalama fonlama faizi ve para piyasası faizleri daha yüksek seviyelere gidecektir. Devam eden likidite sıkılaştırması ve bankaların GLP’den borçlandırılmaya devam etmesi çerçevesinde fonlama faizi artmaya devam edecektir. Piyasada oluşan fonlama çerçevesinde, Merkez Bankası’nın faiz koridoru üst bandında ve GLP’de teknik ayarlama yapma ve bu oranları artırma ihtimalini de görüyoruz.”

Faiz koridoru ile sıkılaştırma sürebilir



Ekonomistler, Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini sabit tutmasını ancak sıkılaştırma adımlarına devam etmesini bekliyor. Econs Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası'nın politika faizinde bir artış yapacağını beklemiyorum, ancak piyasayı dengeleme amacıyla Geç Likidite Penceresi faizlerinde bir artış yapabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer de "TCMB'nin yakın dönemdeki politika tutumu, politika faizini artırmayacağına ancak süregelen belirsizlikler ve artan güven aşılayıcı tedbir ihtiyacı nedeniyle diğer politika araçları ile sıkılaştırmaya devam edeceğine işaret ediyor" diye konuştu. Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise, "Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında politika faizinde bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Ancak TCMB, faiz koridorunu kullanarak likidite sıkılaştırmasına devam edebilir" dedi.