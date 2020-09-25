En uygun kredi veren bankalar | Kredi faiz oranları

25 Eylül 2020

Yatırım ya da oturum amaçlı konuk almayı planlayanlar, taşıt kredisi kullanarak otomobilini yenilemek isteyenler ile çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak adına ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler en uygun kredi veren bankaları araştırıyor ve kredi faiz oranları konusunda incelemeler yapıyor.

Konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranlarına bakıldığında kamu bankaları kredi faiz oranlarının özel bankalara göre daha düşük seviyelerde olduğu görülüyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank sıfır konut alımlarında yüzde 0,99 kredi faiz oranı uygularken, ikinci el konut alımlarında ise yüzde 1,29, faiz oranı uyguluyor.

Katılım bankaları olan Vakıf Katılım, Kuveyt Türk yüzde 1,19, alBaraka ise yüzde 1,20 faiz oranı ile konuk kredisi veriyor.

Özel bankaların kredi faiz oranlarına bakıldığında ING Bank ve Akbank yüzde 1,19 kredi faiz oranına sahipken, Anadolu Bank 1,20, Alternatif Bank ve Türkiye İş Bankası 1,25, ICBC 1,28, TEB ve Odeabank ise 1,29 konut kredisi faiz oranlarına sahip.

Taşıt kredisi faiz oranları

Sıfır kilometre otomobil almak için taşıt kredisi kullanacaklar için kredileri incelediğimizde en uygun kredi veren bankalar arasında ING Bank yüzde 1,17 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Kuveyt Türk ise yüzde 1,19 faiz oranı sunuyor. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ise yüzde 1,30 taşıt kredisi faiz oranına sahip durumda. Türkiye İş Bankası ve Türkiye Finans 1,25 faiz oranı sunarken, TEB 1,26 Yapı Kredi 1,28 faiz oranı sunuyor.