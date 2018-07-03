En yüksek getiri para piyasası fonlarında oluştu

03 Temmuz 2018

Saha, yatırım fonlarında Haziran ayında en yüksek getirisini ortalama yüzde 1,23 ile para piyasası fonlarının verdiğini açıkladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayın en büyük yükselişi enflasyondan geldi. Üretici fiyatları aylık yüzde 3,03, tüketici fiyatları yüzde 2,61 olarak açıklandı. Yıllık YİÜFE yüzde 23,71'e, yıllık YİÜFE/TÜFE ortalaması da yüzde 19,55'e ulaştı. Enflasyonu TL'ye karşı dolar (yüzde 1,78) ve euro (yüzde 1,26) izledi. Bu getiriyi yüzde 7,18 ile TL'ye karşı euro izledi. Petrol de yüzde 1,80 yükseldi. Gösterge tahvil getirisi yüzde 1,49 oldu. Altın yüzde 3,51, BİST 100 endeksi yüzde 4.11 geriledi.

Yatırım fonlarında ayın en yüksek getirisini ortalama yüzde 1,23 ile Para Piyasası fonları verdi. Bu fonları yüzde 0,72 getiriyle Yerli Borçlanma Araçları fonları izledi. En düşük getiri yüzde -5,08 ile Yerli Hisse Senetleri fonlarında oluştu.

Yatırım fonlarında Haziran ayının en yüksek getirisini yüzde 3,60 ile Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu sağladı. Onu yüzde 2,98 ile Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hissse Senedi Fonu izledi.

Bireysel emeklilik fonlarında en yüksek getiri ortalama yüzde 1,25 ile Para Piyasası fonları kategorisinden geldi. Onu yüzde 0,04 ile Yabancı Borçlanma Araçları fonları izlerken en düşük getiri yüzde -3,00 ile Hisse Senedi fonlarında oluştu.

Bireysel emeklilik fonlarında Haziran ayında en yüksek getiriyi yüzde 2,89 ile Fiba Emeklilik ve Hayat Qinvest Portföy Değişken fonu sağladı. Onu yüzde 2,72 ile Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi fonu izledi.

SAHA Rating'den Haziran ayında 32 yatırım fonu ve 27 bireysel emeklilik fonu 5 yıldız derecelendirmesi aldı.