08 Ocak 2020

Aralık ayında en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde yaşanırken, 2019 genelinde en yüksek reel getiriyi DİBS sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı Aralık ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı.

Aralık ayında en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %5,22, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %5,17 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %2,00, Euro %1,81, Amerikan Doları %1,29, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,56, mevduat faizi (brüt) %0,10 oranlarında yatırımcısına kazandırdı. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %1,95, Euro %1,76, Amerikan Doları %1,24, DİBS %0,51, mevduat faizi (brüt) %0,05 oranlarında yatırımcısına kazandırdı.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,06 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,10, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,39 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %24,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise %15,97 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,99 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık bazda DİBS önde

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,93, TÜFE ile indirgendiğinde ise %18,96 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %21,38, mevduat faizi (brüt) %13,52, BIST 100 endeksi %12,26, Amerikan Doları %2,52 ve Euro %0,07 oranlarında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %16,51, mevduat faizi (brüt) %8,98 ve BIST 100 endeksi %7,76 oranlarında kazandırırken; Amerikan Doları %1,58 ve Euro %3,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.