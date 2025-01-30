Enda Enerji'nin halka arzı başlıyor

Enda Enerji Holding A.Ş.’nin halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Şirketin, Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştireceği halka arzda, pay başına 17,44 TL fiyattan 5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde talep toplanacak.

Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Enda Enerji, 2023 sonu itibarıyla Türkiye'nin en büyük 100 yenilenebilir enerji şirketi arasında 180,1 MWe kapasite ile 69. sırada yer alıyor. Şirketin güneş enerji santralleri ile kurulu güç kapasitesi ise 189,12 MWe'ye ulaşmış durumda. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 1.744 milyon TL olması bekleniyor.

Halka arz, sermaye artırımı olarak gerçekleştirilecek

Enda Enerji'nin halka arzı, tamamı sermaye artırımı olarak gerçekleştirilecek. Bu süreçte, şirketin çıkarılmış sermayesi 345.477.486 TL'den 445.477.486 TL'ye çıkarılacak. Bu artışla birlikte 100.000.000 TL nominal değerindeki paylar 17,44 TL fiyattan yatırımcılara sunulacak. Halka arzın ardından Enda Enerji'nin sermayesinin %22,4’ü Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

Satmama taahhüdü ve yatırım kullanımı

Enda Enerji’nin ortakları, halka arz sonrasında, bir yıl boyunca hisselerini herhangi bir şekilde satmayacaklarını ve altı ay süreyle borsada satmayı taahhüt etmeyeceklerini açıkladılar. Bu taahhüt, şirketin güçlü bir finansal yapıya ve net nakit pozisyonuna sahip olduğunun bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Elde edilen gelirle, Enda Enerji'nin bağlı ortaklıkları bünyesindeki Rüzgâr ve Hibrit GES santrallerinin altyapı yatırımları, kapasite artırımı ve verimlilik çalışmalarının finansmanı sağlanacak. Ayrıca, şirketin yurt içi ve yurt dışı yatırım fırsatlarına fon sağlamak ve bağlı ortaklıklarının işletme sermayesini güçlendirmek de planlar arasında. Enda Enerji, bu yatırımlar sonucunda 6 yıl içinde kapasitesini 500 MWe’nin üzerine çıkararak, Türkiye'nin ilk 20 yenilenebilir enerji şirketi arasına girmeyi hedefliyor.

Yatırımcılar için güçlü bir şirket

Enda Enerji Genel Müdürü Metin Tuncay, şirketin 2023 yılını 1 milyar lirayı aşkın ciro ile tamamladığını belirterek, yatırımcılara güçlü nakit pozisyonu olan, borçsuz ve orta vadeli yatırım planları olan bir şirkete ortak olma fırsatı sunduklarını vurguladı. Tuncay, “Yatırımcılar borçsuz ve güçlü nakit pozisyonu olan bir şirkete ortak olacak” ifadelerini kullandı.

Şirketin çok ortaklı yönetim felsefesine sahip olduğunun altını çizen Tuncay “1993 yılında 100’e yakın ortağın yaktığı ışık ve umutla çıkılan bu yolculukta bugün Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesine yayılı, tamamı yenilenebilir 13 tesisten oluşan 189,12 MWe kurulu güce sahibiz. 31 yıllık birikim ve tecrübe, sayısı 500’ü aşan ortağımız ve kuruluşumuzdan itibaren genlerimizde bulunan kurumsal yönetim felsefesi ile gelişerek önemli bir büyüklüğe ulaştık. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir büyüme hikayemize yeni ortaklarla daha da çoğalarak devam etmeyi arzu ediyoruz. Tamamı sermaye artırımı yöntemi ile olacak halka arzımıza ilgi göstererek büyüme planlarımıza ortak olacak olan yatırımcılar, borçsuz ve güçlü nakit üretim yeteneği olan bir şirkete de ortak olacaklar aynı zamanda” değerlendirmesinde bulundu.

2023 yılını 2024/6 aylık satın alma gücü ile yaklaşık 600 milyon TL FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) ile tamamladıklarının altını çizen Tuncay “2023 sonu itibariyle 183,3 milyon lira olan net nakit pozisyonumuzu 2024/6 ay itibarıyla 367,7 milyon TL’ye çıkardık. Ortalamada yıllık 500 GWh olan üretim hacminin yüzde 46’sını HES, yüzde 45’ini RES ve yüzde 9’unu JES oluşturuyor. Söz konusu ortalama üretim hacmi hesaplamasında Şirketimiz bünyesine 2024 yılının sonunda dahil olan GES’ler bulunmuyor. Öte yandan, bölgesel iklim ve ani hava değişikliklerinin üretimi olumsuz etkilememesi adına farklı coğrafyalarda, farklı kaynaklarla faaliyet göstermemiz elimizi daha da güçlendiriyor" dedi.

Tuncay, "Önümüzdeki dönemde de enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, iklim ve çevre bilinciyle, yeşil dönüşüme katkı sağlamak üzere, mevcut tesislerimizin verimli ve karlı bir şekilde devamlılığını sağlarken, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı yeni üretim projeleri geliştirerek etki alanımızı artıracağız. Bu doğrultuda; şirketimizin sermayesine yüzde 74,53 oranında iştirak ettiği bağlı ortaklığı Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş’nin, 2024 yılının sonunda toplam 8,94 MW kurulu güce sahip lisanssız 3 adet GES santralini bünyesinde bulunduran EGE GES 1 Elektrik Üretim A.Ş. ve EGE GES 2 Elektrik Üretim A.Ş.’yi satın almasının ardından kurulu güç kapasitesi 189,12 MWe’ye ulaştı” ifadelerini kullandı.