Endeks rekoru 124 bin 500 değil 1245

25 Temmuz 2020

DÜNYA

Borsa İstanbul artık tüm çalışmalarını tamamladı ve pazartesiden itibaren iki sıfır eksik seansa başlayacak. BIST 100 endeksi 100 binli puanlardan 1000 puanlara inecek. Borsa İstanbul Genel Müdür Hakan Atilla yılın başında yaptığı açıklamada 27 Nisan’da endeksten iki sıfır atılacağını açıklamıştı, pandemi nedeniyle işlemler 27 Temmuz’a ertelendi. Atilla, endeksin 100 binli seviyelerde olmasının pahalı imajı verdiğini ve enflasyon algısı yarattığını, bunları yok etmek için iki sıfır atacaklarını söylemişti.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada BIST 30 ve BIST 100 endeksleri başta olmak üzere, borsa tarafından hesaplanan BIST Pay Endekslerinin halihazırda ulaştıkları seviyeler dikkate alınarak, TL olarak hesaplanan “Fiyat ve Getiri Endeksleri”nden iki sıfır atılmasına karar verildiği hatırlatılarak iki sıfır atılmasıyla birlikte endeks değerinin virgülden sonra iki hane gösterilmesine devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada “Uygulama tarihi itibarıyla ilgili endekslerin bölen değerleri 100’le çarpılarak endeks değerlerinin iki sıfır atılmış olarak hesaplanması sağlanacak, geçiş tarihinden önce hesaplanmış endeks değerleri ise 100’e bölünmek suretiyle endekslerin başlangıç tarihlerindeki başlangıç değerleri ve tarihsel endeks değerleri güncellenecek” denildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre de VİOP endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını da içeren BISTECH işlem sistemi güncellemesi planlandığı şekilde 27 Temmuz'da devreye alınacak. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında Cuma günü akşam seansı düzenlenmedi.

1997'de yüzde 70'e yakın prim

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) adıyla 1986 yılında faaliyete başlayan borsada, 1997’de Tuncay Artun döneminde yılbaşındaki endeks değişikliğiyle hesaplanan değerinden iki sıfır atılmıştı. Yılın ikinci işlem günü olan 3 Ocak 1997’de 100 bini geçerek 103.500 olan endeks, 1035’e inmişti. Sıfır atılmasının ardından piyasanın ucuz görünmesiyle artan sermaye akımları endekse ralli yaptırmıştı. Borsa tarihinde ilk sıfırın atıldığı 1997 Ocak ayında borsa endeksi yüzde 70’e yakın yükseliş göstermişti. 22 Haziran 2017’de 100.000’i, 8 Ağustos 2017’de 110.000’i görüp rekor kıran BIST 100 Endeksi, 25 Ocak 2018’de de 120.000’i görüp rekorlarını tazeleyince; konu 21 yıl sonra tekrar gündeme taşınmış dönemin Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ 2 sıfır atılacağını dile getirmişti. Ancak o dönem gerçekleştirmek mümkün olmamıştı.