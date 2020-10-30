Endişe arttı; küresel risk iştahı karantinada

30 Ekim 2020

Hİlal SARI

Yatırımcının risk iştahı, güçlü iyileşme sinyalleri gelen Asya’da bile hisse piyasalarının kayıplı seyretmesine neden oluyor. Uzmanlara göre, ABD seçimleri öncesi küresel büyümeye ilişkin endişelerle yükselen dolar, Biden zaferiyle tekrar zayıflayabilir. Avrupa ve ABD’de hızla artan vakalar küresel risk iştahını zedelemeye devam ediyor. Dolar ve güvenli liman paralar güçlenirken, petrol tekrar düşüş seyrine girdi. Uzmanlara göre ABD seçimleri öncesi küresel büyümeye ilişkin endişelerle yükselen dolar, Biden zaferiyle tekrar zayıflayabilir.

ABD seçimlerine günler kala küresel piyasalarda Almanya ve Fransa gibi dev ekonomilerin tekrar ülke geneli tecrite girmesinin rehaveti sürüyor. Dolar COVID-19 vakalarının Avrupa ve ABD’deki rekor artışlarıyla güç kazanırken, tecritin yakıt tüketimindeki görünüme olumsuz etkileri petrol fiyatlarında tekrar sert düşüşler görülmesine neden oluyor. Yatırımcının risk iştahı, güçlü iyileşme sinyalleri gelen Asya’da bile hisse piyasalarının kayıplı seyretmesine neden oluyor.

Dolar çıkışta, petrol düşüşte

Dolar endeksi dün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizleri sabit tuttuğu ve yeni teşvik açıklamadığı para politikası toplantısı sonrasında TSİ 16:50 itibariyle yüzde 0,48 yükselişle 93,88 düzeyine gelirken, aynı saatlerde Brent petrolün varili yüzde 6’nın üzerinde düşüşle 36,64 dolara, WTI varili yüzde 7’ye yakın düşüşle 34,92 dolara geriledi. Petrol fiyatları çarşamba günü de yüzde 5’in üzerinde düşmüştü.Commerzbank analistleri Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ocaktan itibaren petrol üretimini artırma ihtimalinin giderek azaldığını belirterek “Aksine, OPEC ve müttefikleri talepteki zayıf görünüm nedeniyle daha fazla kesinti yapmaya ihtiyaç duyacak” değerlendirmesini yapıyor. ABD’de 3. Çeyrek GSYH büyümesinin beklentilerin altında gelmesi sonrası dolar hafif geriledi. ABD ekonomisi temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 büyüdü. Dow Jones ekonomistlerinin beklentisi yüzde 32’lik bir büyümeydi.

BoJ’dan GSYH’ye aşağı yönlü revize

Faizleri sabit tutan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Japonya GSYH öngörüsünü 2020 yılı için yüzde 4,7’lik daralmadan yüzde 5,5’lik daralmaya revize ederken, ülkede eylül ayı perakende satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 düşmesi de daralmanın tekrar hızlandığına işaret ediyor.

“Biden zaferi altına yarayacak”

Risk iştahının doları güçlendirmesine ve altında yaşanan zayıf seyre rağmen, uzmanlara göre ultra düşük faiz politikalarının devam edecek olması altında fiyatları destekleyecek. Spot altın dün hafif düşüşle 1.867 dolardan işlem gördü. DailyFX para birimi stratejisti Ilya Spivak, “Eğer (Joe) Biden kazanırsa ve bu net bir zafer olursa, altın fiyatları daha fazla teşvik ve daha zayıf bir dolar beklentisiyle desteklenecektir” değerlendirmesini yapıyor. Biden, anketlerde hala önde gidiyor ve vaka artışları nın yaşandığı Cumhuriyetçi eyaletlerde oyunu artırıyor.

Dolar, yen ve frank endişelerden destek buluyor

Japonya’nın en büyük bankası MUFG analistleri ise “Dolar, Japon yeni ve İsviçre Frankı gibi güvenli liman parabirimleri küresel büyümeye ilişkin giderek kararan tablodan destek buluyor” derken, BMO Capital ise doların ABD seçimleri öncesinde biraz daha risk iştahından bağımsız hareket etmeye başladığı yorumu yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa’da ölüm ve yeni vakalardaki rekor artışlara dikkat çekmesi sonrası dün ECB kararı öncesinde Euro/dolar paritesi de düşüş seyrindeydi.