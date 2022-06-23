Endonezya Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Endonezya Merkez Bankası(BI), gösterge faiz oranında değişikliğe gitmedi.

BI'dan yapılan açıklamaya göre, haftalık ters repo faiz oranı yüzde 3,50 olarak bırakıldı. Piyasa beklentisi de faiz oranında değişikliğe gidilmeyeceği yönündeydi.

BI, borç verme faiz oranını yüzde 4,25, mevduat faiz oranını yüzde 2,75 olarak korudu.

BI, son 15 toplantısında faizde bir değişiklik yapmadı.

BI'ın enflasyon hedefi +-1 puan ile yüzde 3 seviyesinde bulunuyor. Bu yıl sonu için de tahmin yüzde 2-4 aralığında belirlendi. Enflasyon en son yüzde 3,55 olarak açıklandı.