Endüstriyel metallerde düşüş bakırın liderliğinde sürüyor

26 Mart 2020

Hilal SARI

Metal fiyatları, tüm dünyada talebi aniden yavaşlatan salgın ve piyasalarda yaşanan nakit sıkıntısı nedeniyle, serbest düşüşünü sürdürüyor. Çin’de başlayan salgın, en büyük metal tüketicisinin her türlü emtiaya olan iştahını azaltarak, fiyatları aşağı çekmeye devam ediyor. Sosyal mesafe uygulamaları nedeniyle talep tarafında yaşanan ani şok, güvenli liman olan altında bile izlenen düşüşlerin yanında, diğer endüstriyel metallerde de belirginleşiyor. Salgın metal borsalarına da bulaştı Küresel resesyon beklentileri ve mevcut dolar likiditesinde yaşanan sıkıntının metal borsalarına da sirayet ettiği görülüyor. Bakır dört yılın en düşük düzeylerinde ve yılbaşından bu yana yüzde 22 düştü. Alüminyum, çinko ve kalay da bakırı takip ediyor.

Endüstriyel metaller için önemli bir gösterge olarak kabul edilen bakır fiyatları, COVID-19 salgınının artık sadece Çin ile ilgili bir sorun olmadığını ve küresel bir talep şoku olduğunu gösterdi. Londra Metal Borsası’nda (LME) işlem gören üç ay vadeli bakır kontratları geçen hafta perşembe günü 4,371 dolar/tona gerileyerek, yıl başından o güne yüzde 25 kayıpla, dört yılın en düşük düzeyini gördü.

Şu an görülen yükseliş al-sat işlemlerinden

Açıklanan dev paketlerle diğer tüm varlıklar gibi kısa süreli yükselişler yaşasa da, neredeyse tüm inşaat projeleri ve beyaz eşya üretiminde kullanılan metaller küresel krizden bu yana en kötü haftalarından birini yaşadı. ABD’de 2 trilyon dolarlık paketin Senato’dan geçmesi sonrası bakırın tonu 4,814 dolara kadar yükselse de uzmanlara göre bu yükseliş geçici. Bağımsız emtia danışmanı Robin Bhar, Reuters’a yaptığı açıklamada “Arzda kısıtlar meydana geliyor evet. Fakat şu an talepte gördüğümüz düşüşe denk gelmesi için Tüm Şili ve Orta Afrika’da karantina ilan edilmesi gerekir” diyor. Şu anda gözlemlenen yükselişlerin kar amaçlı al-sat işlemlerinden kaynaklandığını belirten Bhar “Bence endüstriyel metallerde kaybın derinleşmesine hazırlanmayız” dedi.

Macquire’da emtia analisti Vivienne Lloyd “Makroekonomik beklentiler küresel krizden bu yana hiç bu kadar kötü olmamıştı. Bakırda da herşeyde olduğu gibi satış var” diyor. JP Morgan analistleri ise küresel sanayi üretiminin şubat ve mart aylarında yüzde 10’dan fazla yıllık düşüş kaydetmesini öngörüyor. Satış baskısı Çin’den Alüminyum (yüzde 12), çinko (yüzde 23) ve kalay da (yüzde 24) fiyatlar yıl başından bu yana ciddi bir düşüş kaydetti. Piyasalardaki likidite sıkıntısı LME’de de satış baskısı yaratıyor. Bir Reuters analizine göre, satış baskısının büyük bölümü Çin’den geliyor. Şangay Vadeli İşlemler Borsası’nda bakır vadelileri son bir kaç haftada birçok kez devre kesicileri çalıştırdı. Piyasalar soğurken, satış baskısı LME ve Chicago Emtia Borsası’na (CME) da taştı. Emtia ticareti yapan Marex Spectron’dan Anna Stablum, Şangay bakır fiyatlarındaki keskin düşüş için “Çinli yatırımcı havlu atmaya karar verdi” diyor. BMO Capital Markets beklentilerine göre, bakıra olan talep ilk çeyrekte yüzde 14, alüminyuma olan talep yüzde 30’a yakın düşecek.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, bakır arzının bu yıl talebi 260 bin ton aşacağını öngörüyor. Bankanın bir önceki tahmini ise talebin arzı 140 bin ton geçeceğiydi. Bununla birlikte LME onaylı bakır depolarındaki stoklar da yaklaşık yüzde 30 yükseldi. Büyük bir kısmı Güney Kore ve Tayvan’da olmak üzere stoklarda bekleyen bakırın geçen hafta itibariyle 230 bin tona yükseldiği belirtiliyor.

Citi analisti Max Layton, “Bakır üretiminin neredeyse yarısında maliyetler doğrudan dolarla ilişkili. "Dolar, bakır üreticisi ekonomilerin para birimlerine karşı yükseliyor” diyor.

Kömür en pahalı fosil yakıt oldu



Talep şoku ve Suudi Arabistan-Rusya petrol savaşlarıyla petrol fiyatları sert düşerken, bu düşüş en ucuz ve kirli fosil yakıt olan kömürü en pahalı fosil yakıt haline geldi. Geçen haftanın son gününde Brent 27,36 dolardayken, ICE Borsası’nda Newcastle kömürü metrik tonu 66,85 dolardan işlem gördü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve arz kesintilerindeki ‘müttefikleri’ (OPEC+) içinde yaşanan çekişmeler petrol fiyatlarının yakın bir dönemde düzelemeyeceğine işaret ediyor.

Demir cevheri ve çelik pozitif



Demir cevheri ve çelikte ise tersine bir yükseliş bekleyen uzmanlar var. Wall Street Journal’da yer alan bir metal analizinde demir cevheri ve çeliğe olan talebin Çin’deki konut piyasasının Nisan’da tekrar yükselişe geçmesiyle artışı öngörülüyor. Küresel çelik talebinin yarısı Çin’den geliyor. Öte yandan çelik stoklarında da önemli bir yükseliş var ve insan yoğun bir üretim süreci olmayan metal fabrikalarında koronavirüs salgınından diğer metaller kadar etkilenmediği belirtiliyor. Çinli orta ve büyük ölçekli çelik işletmelerinde stok düzeyleri Aralık’ın iki katına çıkarak 21 milyon metreküpe ulaştı. Demir cevherinde de arzın kısıtlı olduğu belirtiliyor. Platts verilerine göre dünyanın en büyük üreticileri BHP, Vale ve Rio Tonto’da üretim Mart’ın ilk haftasında %9 düşüş kaydetti.