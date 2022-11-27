Enerji krizinin gölgesinde kritik OPEC+ toplantısı

Irak devlet haber ajansı, ülkenin devlet petrol pazarlamacısı SOMO'nun üst düzey yetkilisi Saadun Muhsin yaptığı açıklamaya dayanarak, Aralık ayındaki OPEC+ toplantısında piyasanın durumu ve dengesinin dikkate alınacağını bildirdi.

OPEC+ ÜRETİMİNİN %11'İ IRAK'TAN

OPEC'in Irak temsilcisi Saadun Muhsin, "OPEC+ grubu günde 43 milyon varil üretiyor ve bu üretimin yüzde 11'i Irak'a ait. Dolayısıyla üretimi iki milyon varil azaltma kararıyla Irak'ın üretimi de aynı oranda düşecek." Dedi

Saadoun, OPEC+'nın Ekim ayında üretimi günlük iki milyon varil (bpd) azaltma kararının küresel piyasaların istikrara kavuşmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Mutabık kalınan üretim kesintisi Irak'ın petrol ihracatını ise düşürmüyor.

Irak'ın gelecek yıl için beklediği petrol fiyatı ise en az 85-95 dolar aralığında.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyeleri ve Rusya'nın başını çektiği müttefiklerinden oluşan OPEC+ bir sonraki toplantısını 4 Aralık'ta Viyana'da gerçekleştirecek.

Petrol piyasaları, pandeminin yansımaları, yavaşlayan küresel ekonomi ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle "ciddi dalgalanmalara" tanık oluyor. Bu durum petrol karteli OPEC+'ın fiyat istikrarının sağlanmasını da bir hayli zorlaştırıyor.