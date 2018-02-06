Enerjisa 8 Şubat'ta borsada

06 Şubat 2018

Enerjisa payları 8 Şubat Perşembe günü Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Konuya ilişkin Borsa İstanbul tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "1-2 Şubat tarihlerinde borsa dışında halka arzı gerçekleştirilen Enerjisa Enerji'nin 1 milyar 181 milyon 68 bin 967 TL tutarındaki sermayesini temsil eden paylar kota alınarak, halka arz edilen 236 milyon 213 bin 792 TL nominal değerli paylar 8 Şubat tarihinden itibaren 6,25 TL baz fiyat ve 'ENJSA.E' kodu ile borsa Yıldız Pazar'da, A grubunda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca maksimum emir değerinin 3 milyon TL olarak belirlendiği kaydedildi.

1-2 Şubat'ta gerçekleştirilen Enerjisa halka arzında 212 milyon 592 bin 414 lira nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 23 milyon 621 bin 378 lira nominal değerli payların tamamı satılmıştı. Halka arzda yüzde 5'ten fazla pay alan yatırımcıların ikisi ABD'den, biri Birleşik Krallık'tan olmuştu.

Enerjisa halka arzına yoğun ilgi